賴總統指樂意幫中國解決經濟問題 柯文哲笑「通匪」、黃國昌嗆「資匪」

賴清德總統接受紐約時報專訪，談及中國目前經濟非常不好，「台灣樂意幫助中國解決各項問題」。民眾黨主席黃國昌今天表示，賴總統宣稱中國是境外敵對勢力，怎麼會去幫境外敵對勢力解決經濟問題，此言已經不是所謂通匪而已，根本就是在資助匪諜。

賴總統近日接受「紐約時報」（The New York Times）專訪，針對兩岸與台美關係等議題進行意見交換。賴總統在訪談中指出，中國目前經濟非常不好，中國國家主席習近平應該照顧人民，而不是思考如何擴張領土，台灣很樂意幫助中國解決各項經濟問題。

黃國昌晚間與柯文哲合體直播，針對賴總統接受專訪的說法，黃國昌聽聞後直呼嚇了一跳，民進黨立委沈伯洋聲稱「任何交流都是統戰」，賴總統也定義中國為境外敵對勢力，怎麼還會要幫境外敵對勢力解決經濟問題。

柯文哲則笑說這是通匪，還說要以此控告賴總統。黃國昌表示，民進黨宣稱兩岸任何交流都是統戰，「這個不只是通匪而已，而是在資助匪諜。」

此外，備戰2026年地方選舉，藍白兩黨主席先前舉行公開會面，外界也好奇兩黨未來將如何合作。柯文哲對此表示，只要規則制定清楚就好，不要再像2024年總統選舉，雙方每天把戲都很多，「我覺得就是全民調講好，不要再讓什麼民調了，變成全民在考統計學。」

柯文哲建議，包括幾家民調公司、是否要拿掉極端值，藍白雙方必須制定比賽規則，儘管不是百分之百公平，但是只要規則清楚就好，民眾黨也一定不會耍詐，「贏了我們就選，輸了就讓你選，不要再讓3%、6%，算了不想講了」，黃國昌則連忙緩頰，那一頁都翻過去了。