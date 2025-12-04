聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統指樂意幫中國解決經濟問題 柯文哲笑「通匪」、黃國昌嗆「資匪」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（右）晚間與民眾黨主席黃國昌合體直播，兩人從司法攻防、立法院動態聊到軍事採購特別預算。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨前主席柯文哲（右）晚間與民眾黨主席黃國昌合體直播，兩人從司法攻防、立法院動態聊到軍事採購特別預算。圖／台灣民眾黨提供

賴清德總統接受紐約時報專訪，談及中國目前經濟非常不好，「台灣樂意幫助中國解決各項問題」。民眾黨主席黃國昌今天表示，賴總統宣稱中國是境外敵對勢力，怎麼會去幫境外敵對勢力解決經濟問題，此言已經不是所謂通匪而已，根本就是在資助匪諜。

賴總統近日接受「紐約時報」（The New York Times）專訪，針對兩岸與台美關係等議題進行意見交換。賴總統在訪談中指出，中國目前經濟非常不好，中國國家主席習近平應該照顧人民，而不是思考如何擴張領土，台灣很樂意幫助中國解決各項經濟問題。

黃國昌晚間與柯文哲合體直播，針對賴總統接受專訪的說法，黃國昌聽聞後直呼嚇了一跳，民進黨立委沈伯洋聲稱「任何交流都是統戰」，賴總統也定義中國為境外敵對勢力，怎麼還會要幫境外敵對勢力解決經濟問題。

柯文哲則笑說這是通匪，還說要以此控告賴總統。黃國昌表示，民進黨宣稱兩岸任何交流都是統戰，「這個不只是通匪而已，而是在資助匪諜。」

此外，備戰2026年地方選舉，藍白兩黨主席先前舉行公開會面，外界也好奇兩黨未來將如何合作。柯文哲對此表示，只要規則制定清楚就好，不要再像2024年總統選舉，雙方每天把戲都很多，「我覺得就是全民調講好，不要再讓什麼民調了，變成全民在考統計學。」

柯文哲建議，包括幾家民調公司、是否要拿掉極端值，藍白雙方必須制定比賽規則，儘管不是百分之百公平，但是只要規則清楚就好，民眾黨也一定不會耍詐，「贏了我們就選，輸了就讓你選，不要再讓3%、6%，算了不想講了」，黃國昌則連忙緩頰，那一頁都翻過去了。

境外敵對勢力 黃國昌

延伸閱讀

柯文哲合體黃國昌！談1.25兆特別預算 怒嗆賴總統把台灣搞到四分五裂

柯文哲曬黃國昌同框照 預告交保後首合體直播

黃國昌搬離汐止住台北豪宅區？ 陳宥丞：配合小孩學區租房

李四川願參加新北市長初選 黃國昌：令人敬重的長輩

相關新聞

賴總統紐時論壇專訪 學者揭目的「向國際傳達1重要資訊」

賴清德總統日前接受「交易錄峰會」論壇專訪，學者今天指出，總統此舉是藉由轉變溝通策略、擁抱多元群體展開對話，向美國民眾與國...

高市「台灣有事論」改口？ 醫批民進黨沉默不作聲：怎不出來抗議

日本首相高市早苗日前在國會喊出「台灣有事、日本有事」，引發中日外交震盪。高市昨天改口，日本對台灣問題依「中日聯合聲明」立...

民眾黨「兩個太陽」合體 柯文哲：總統弄得台灣四分五裂

民眾黨前主席柯文哲交保後，昨晚首度與民眾黨主席黃國昌合體直播，被視為民眾黨「兩個太陽」合體，線上觀看人數最高達到約五萬六...

蔣萬安：兩岸緊張 若不交流恐誤判

兩岸關係降到冰點，台北市長蔣萬安接受聯合報專訪時表示，賴清德總統上任後，兩岸關係更加嚴峻，他也擔心，如果兩岸關係愈緊張，...

陸委會喊力挺雙城論壇 蔣萬安「我寧願相信」

雙城論壇今年輪到上海舉辦，卻波折連連，台北市長蔣萬安接受聯合報專訪時表示，今年籌辦不如過往順利，但陸委會日前稱，只要北市...

冷眼集／雙城論壇卡關…城市交流蒙陰影 賴總統別再走鋼索

賴清德總統上任後，兩岸進入「冰河期」，台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安接連接受本報專訪，都點出賴總統作為恐讓各界「誤判」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。