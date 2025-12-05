民眾黨「兩個太陽」合體 柯文哲：總統弄得台灣四分五裂

民眾黨前主席柯文哲交保後，昨晚首度與民眾黨主席黃國昌合體直播，被視為民眾黨「兩個太陽」合體，線上觀看人數最高達到約五萬六千人。柯文哲表示，民進黨把中國當作境外敵對勢力、在野黨當作境內敵對勢力，「我對賴清德總統最大的抱怨，怎麼把台灣弄得四分五裂。」

柯文哲一開場就說，他在台北看守所待了將近一年，感謝有大家支持才能撐到現在。柯更在鏡頭前實際操作回報定位，並抬腳拉起褲管露出電子腳鐐，指這是廿四小時的ＧＰＳ定位。

柯文哲也說，二○二四年總統選舉期間，賴總統曾承諾要到立法院接受答詢，總統存在的目的是團結國家、協調紛爭，但「我覺得賴清德是國家分裂最重要的原因，好像意見不同就變成中共同路人」；民進黨把中國當作境外敵對勢力、在野黨當作境內敵對勢力，賴總統把內部都能搞成這樣，哪有辦法處理外部，他提醒黃國昌未來一至兩個月，最大危機就是軍事採購議題。黃國昌說，明年度國防預算加總超過九千億元，如今又要編列一點二五兆元特別預算，民進黨政府必須說清楚講明白。

對於二○二六藍白合，柯文哲說，規則講清楚就好，不要再像二○二四藍白合。會不會跟國民黨主席鄭麗文見面？柯表示，現在他不是黨主席，有事也是黃國昌去處理。