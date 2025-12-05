聽新聞
陸委會喊力挺雙城論壇 蔣萬安「我寧願相信」

聯合報／ 記者林麗玉楊正海林佳彣／專訪

雙城論壇今年輪到上海舉辦，卻波折連連，台北市長蔣萬安接受聯合報專訪時表示，今年籌辦不如過往順利，但陸委會日前稱，只要北市提出申請，一定會全力協助，「我寧願相信」。但蔣也坦言，兩岸關係劍拔弩張，他很難預判年底能否成行，他會盡最大努力，維持城市交流。

雙城論壇能否成行，進入最後「拆彈階段」。北市府仍與上海方溝通最後細節後，才能送件給陸委會，成為蔣萬安將輝達落定北市後，今年最後一道政治關卡。

蔣萬安表示，時間預計落在十二月底，因為一方面是議會總質詢結束之後，二方面也必須是議會沒開會的時間，包括議員、議長會隨行，現在很多行政作業，等待最後拍板。

市府日前申請上海台辦副主任李驍東等六人來台討論雙城論壇事宜，陸委會卻封殺李驍東，是否擔心未來申請送件，陸委會再度卡關？蔣萬安表示，陸委會稱樂觀其成，一定會全力協助，「我寧願相信」。

蔣萬安坦言，今年雙城籌辦的確不如過往順利，前年上任第一年赴上海參加雙城，上海台辦主任、副主任都可以來台北，市府先遣團也可以去上海。但今年，陸委會不准上海台辦主任、副主任來台北洽談籌辦，確實與過往不同，也增加籌備難度。

蔣萬安也說，他還是希望今年雙城論壇能順利成行，不希望太多波折，特別是現在兩岸關係比較緊張，希望能維持溝通交流管道。尤其北市研考會、美麗島電子報等近期民調，多數民眾都希望維持和平穩定的兩岸關係，大家都不希望戰爭。

至於對岸回應如何？蔣萬安說，從目前溝通來看，上海方也希望續辦，因為雙城已辦了十五年，每年不論台北市長帶團前往或上海正副首長來台北，都一直維持這樣交流模式，即使疫情期間，論壇也以視訊維持。

蔣也坦言，目前整體大氛圍，兩岸關係非常緊張，他很難預判年底能否成行，但就是盡最大努力維持城市交流。他去年在雙城論壇提到「多一些漁船燈火，少一些飛機船艦」，民眾希望有溝通管道，至少是緩解兩岸緊張情勢的做法。

至於今年想傳達什麼給對岸？蔣則賣關子說，「可以拭目以待。」

