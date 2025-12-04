快訊

陸軍馬防部士官淪共諜洩「聯合作戰計畫」 竟因花光薪水積蓄抖內直播主

禁小紅書網炸鍋 熱議翻牆VPN

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
內政部政務次長馬士元（右）、警政署副署長李文章（左）昨舉行記者會，指小紅書涉詐及資安疑慮，即起進行網際網路停止解析、限制接取處分一年。記者廖炳棋／翻攝
內政部政務次長馬士元（右）、警政署副署長李文章（左）昨舉行記者會，指小紅書涉詐及資安疑慮，即起進行網際網路停止解析、限制接取處分一年。記者廖炳棋／翻攝

內政部宣布封鎖小紅書一年，理由是自一一三年迄今涉入一千七百件詐騙案，造成財損二點四億元。消息一出，網路社群炸鍋，Ptt、mobile01、臉書、Threads使用者們一邊開罵，一邊討論因應之道。

網紅陳沂在臉書貼文，「我聽到被騙的，通常都是臉書社團和LINE群組，沒聽過有在小紅書被騙的。像苗博雅就是在臉書上買手機被騙的。」她個人使用小紅書是資訊取向，美妝保養、時尚穿搭都是看小紅書，旅遊攻略也實用。

她還提到，「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了」，還詢問有無推薦的ＶＰＮ。Threads上也有脆友詢問如何翻牆，並有脆友教學，像是透過ＶＰＮ（虛擬私人網路），或是把帳號綁定號碼改為大陸手機號。

對岸網友在小紅書針對此議題與台灣網友互動，「各位小紅書的兄弟姐妹們，我會想你們的」，也有網友安慰「沒事，買個ＶＰＮ吧」，還說要買到其他國家的而不是買到內地的，以免被誤會是水軍。封禁小紅書的理由，也被對岸網友嗤之以鼻，「推特詐騙也很多」、「藉口，跟螺螄粉一樣」，也笑台灣政府只敢針對小紅書，「臉書和推特他們不敢封」。

網友們對政府封禁小紅書的不滿，簡直遍地烽火，脆友指出，他只是一個小紅書的普通用戶，對於政府全面禁止小紅書表達強烈不滿，「一堆詐騙博奕遊戲不禁」，卻封禁一個以美妝、校園日常、旅遊、穿搭、追星的工具，也有脆友對自己生活所在地感到質疑，「我是活在中國嗎？用國外的App還要翻牆…」。

以詐騙為理由封禁小紅書，令網友無法接受，Ptt有網友質疑「二年二億元？」根據內政部刑事警察局統計，二○二四年全年詐騙財損金額五百○二億元，明顯不符比例原則，也有網友挖出政府官網「網路詐騙通報查詢網」統計數據，直接打臉政府。

該網統計過去七天通報案件，疑似詐騙訊息總數近一萬一千則，詐騙媒介比率以臉書將近五千八百則最多，其次是Threads約二千四百則，Instagram有一千二百則，Meta Msg與Meta廣告聯播播各逾八百則，LINE一九九則，TikTok有七十一則，Google四十五則，小紅書甚至沒有出現在政府的網路詐騙通報查詢網上。

