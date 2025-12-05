聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安：兩岸緊張 若不交流恐誤判

聯合報／ 記者林麗玉楊正海林佳彣李承穎／專訪
台北市長蔣萬安接受聯合報專訪時表示，賴清德總統上任後，兩岸關係更加嚴峻，如果兩岸關係愈緊張卻愈不交流，他擔心因此產生「誤判」。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安接受聯合報專訪時表示，賴清德總統上任後，兩岸關係更加嚴峻，如果兩岸關係愈緊張卻愈不交流，他擔心因此產生「誤判」。記者余承翰／攝影

兩岸關係降到冰點，台北市長蔣萬安接受聯合報專訪時表示，賴清德總統上任後，兩岸關係更加嚴峻，他也擔心，如果兩岸關係愈緊張，卻愈不交流，很怕「誤判」。至於賴總統提出軍購一點二五兆，蔣萬安說，錢要花在刀口上，這是史無前例最高預算，立法院必須好好實質審查。

對於此刻兩岸氛圍，與前總統蔡英文主政時期有何差別？蔣萬安直言「更加嚴峻」，大家感受很深，賴總統上任後，兩岸關係確實比較緊縮，尤其賴所提各項宣示、政策，讓大家對兩岸關係發展比較悲觀，不管民調或民眾切身感受都是。

蔣萬安說，他決定努力維持舉辦雙城論壇，目標很明確，也可想見民進黨會扣紅帽子，但不能因為這樣，北市府就放棄維持溝通交流的機會。前年也是遇到很多阻力，民進黨和中央有各種批評，甚至說不該舉辦，但他還是堅持立場，在對等尊嚴下，維持善意互動，聚焦市政交流，「如果停掉，傳遞出來的訊息，會讓大家對兩岸關係更悲觀。」

賴政府頻頻封殺上海台辦等大陸官員來台交流，蔣萬安也憂心說，如果抱持不准對岸人士來台，彼此誤會反而更加深，不利兩岸關係；民間、城市交流重點是可透過溝通，緩和兩岸局勢，他不希望未來有「誤會」導致「誤判」。

至於賴清德宣布一點二五兆軍購特別預算，是否加劇兩岸緊張？蔣萬安說，軍購預算要厚植國防實力，本來就有必要，絕大部分民眾也贊成，但錢要花在刀口上，這次一點二五兆軍購特別預算，加上潛艦、其他國防預算，應該是史無前例最高，民眾當然也有權利知道如何運用，有沒有把人民納稅錢用在刀口上，立法院也有必要好好實質審查幫人民把關。

至於是否與駐外單位交流兩岸關係？蔣萬安說，美方也很清楚現在整個區域局勢，兩岸是好或不好，當然都會交換意見，不管美國在台協會（ＡＩＴ）、歐盟跟日本等各國使節，對於兩岸關係和台灣未來發展等溝通，也聽聽各界意見，大家還是希望和平、穩定，也符合各國利益。

蔣萬安 賴清德 雙城論壇 蔡英文 陸委會

延伸閱讀

議員指私立園所虐童案無諮商資源 蔣萬安允諾協助

川伯鬆口談選舉選新北有共識？ 蔣萬安：我們心有靈犀

水面漂垃圾、木棧道破損 文化小旅行成恐怖片…蔣萬安：上半年優化

「台智光」案北市警局一審敗訴 蔣萬安：一定會提上訴

相關新聞

賴總統紐時論壇專訪 學者揭目的「向國際傳達1重要資訊」

賴清德總統日前接受「交易錄峰會」論壇專訪，學者今天指出，總統此舉是藉由轉變溝通策略、擁抱多元群體展開對話，向美國民眾與國...

高市「台灣有事論」改口？ 醫批民進黨沉默不作聲：怎不出來抗議

日本首相高市早苗日前在國會喊出「台灣有事、日本有事」，引發中日外交震盪。高市昨天改口，日本對台灣問題依「中日聯合聲明」立...

民眾黨「兩個太陽」合體 柯文哲：總統弄得台灣四分五裂

民眾黨前主席柯文哲交保後，昨晚首度與民眾黨主席黃國昌合體直播，被視為民眾黨「兩個太陽」合體，線上觀看人數最高達到約五萬六...

蔣萬安：兩岸緊張 若不交流恐誤判

兩岸關係降到冰點，台北市長蔣萬安接受聯合報專訪時表示，賴清德總統上任後，兩岸關係更加嚴峻，他也擔心，如果兩岸關係愈緊張，...

陸委會喊力挺雙城論壇 蔣萬安「我寧願相信」

雙城論壇今年輪到上海舉辦，卻波折連連，台北市長蔣萬安接受聯合報專訪時表示，今年籌辦不如過往順利，但陸委會日前稱，只要北市...

冷眼集／雙城論壇卡關…城市交流蒙陰影 賴總統別再走鋼索

賴清德總統上任後，兩岸進入「冰河期」，台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安接連接受本報專訪，都點出賴總統作為恐讓各界「誤判」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。