與黃國昌直播談2026藍白合 柯文哲：規則講清楚就好

中央社／ 台北4日電
民眾黨前主席柯文哲（右）今天在臉書發文「今晚八點，我們來了」，民眾黨主席黃國昌（左）隨後也發文回應「Yes, I’m ready」。圖／取自柯文哲臉書
民眾黨前主席柯文哲（右）今天在臉書發文「今晚八點，我們來了」，民眾黨主席黃國昌（左）隨後也發文回應「Yes, I’m ready」。圖／取自柯文哲臉書

民眾黨主席柯文哲今天久違直播，並與現任民眾黨主席黃國昌對談。席間談及2026藍白合，柯文哲說，規則講清楚就好，第一是全民調有幾間民調公司，第二是不要再讓3%或6%，並強調民眾黨一定不會耍詐。

柯文哲自9月中旬交保後尚未有公開行程，不過他與黃國昌今天晚間一起在YouTube直播，談論政治情勢與時事議題。黃國昌在直播時若談及柯文哲，多次都稱「老大」，並在直播時對柯文哲細數過去一年來，民眾黨所推動的法案與政策。

席間柯文哲問黃國昌，在藍綠夾殺下，未來該如何帶領民眾黨走下去。黃國昌說，過去這1年10個月，民眾黨8位不分區對得起選票，他雖在立法院剩下不到2個月，但不會「數饅頭過日子」，將持續推動改革法案。

談到2月1日有新的民眾黨立委報到，柯文哲表示，新手上來，立法院還是要有人擔任教練。黃國昌說，「老大你放心」，他會陪新立委開晨會。

談及對鄭麗文的看法，柯文哲表示，鄭麗文對國民黨而言是個衝擊，但凡事都是先做做看，不能只觀察一天就評論人，讓鄭麗文跑幾個月看看再說。

至於是否與鄭麗文見面，柯文哲說，不必為了見面而見面，該見時就會見，且現在他不是黨主席，有事是黃國昌處理。此時黃國昌則笑說，柯文哲怎麼有點幸災樂禍。

談及2026年如何與國民黨合作，柯文哲說，規則清楚就好，但不要再像2024年一樣，每天把戲很多。他說，第一是全民調要講好有幾個民調公司，第二是不要再讓3%或6%，規則訂好就按照比賽規則，時間到就比民調。

柯文哲表示，民眾黨一定不會耍詐，贏的話就民眾黨參選，輸的話就讓國民黨選。

