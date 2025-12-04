快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

聽新聞
0:00 / 0:00

台日今簽署數位貿易協議 楊珍妮：建立可信賴供應鏈

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
總談判代表楊珍妮。記者林伯東／攝影
總談判代表楊珍妮。記者林伯東／攝影

繼台英簽署數位貿易協議後，行政院經貿談判辦公室指出，台日也於今日簽署數位貿易協議，為台日企業與消費者營造公平透明的跨境電子商務與數位貿易環境；總談判代表楊珍妮說，未來雙方可進行貿易與科技合作，建立可信賴的供應鏈，擴大數位貿易與人工智慧交流，協助企業產業布局，強化競爭力。

日本是全球第5大經濟體，也是我國數位傳遞服務第4大輸出國與第7大輸入國，及我國在電信、電腦及資訊服務貿易的第6大夥伴，雙方在電商與數位貿易、關鍵高科技領域均有密切關係。台灣日本關係協會會長蘇嘉全與日本台灣交流協會隅修三會長，今日於台北簽署「台日數位貿易協議」。

經貿辦指出，台日數位貿易協議奠基於2013年台日電子商務合作協議的基礎，納入更完整的當代數位貿易重要規範，從跨境電子傳輸免徵關稅、資料自由跨境傳輸、貿易無紙化，到個人資料及隱私保護、網路安全、線上消費者保障等，可望為雙方企業和消費者帶來好處，促進台日數位貿易發展。

經貿辦表示，對企業而言，新協議強化保護資料和隱私、及企業的原始碼與加密資訊，並增進企業因應網路安全，使企業可安心運用重要資產創造商機；透過推動電子簽章相互承認，使電子化文件與紙本具有同等效力，有助企業簡化通關流程，降低成本與縮短進出口貨物時間。

另對於線上消費者，從事線上活動受到更多保護，倘發生跨境線上消費爭議時，可與日方合作打擊線上詐騙等詐欺性商業行為，並轉請相關單位協助處理。

經貿辦指出，台日數位貿易協議是台灣對外簽署的第一個全面性高標準數位貿易協議。雙方同意不在邊境對電子傳輸課徵關稅、不對數位產品有歧視性待遇，並確保網路自由使用；也促進資訊安全流通，使企業可依需求自由跨境傳輸資訊，不限制資訊儲存地點，同時鼓勵政府開放更多資料。

此外，台日雙方將依循國際原則治理電子交易，使電子文件與紙本具同等效力，協助業者降低通關成本並提升效率，另提升因應網路威脅能力、保護企業原始碼與加密資訊、確保線上消費者免受詐欺侵害，以及在跨境爭議時可尋求合作解決。

雙方並承諾深化合作、視需要進行協定諮商或檢討，在國家安全或金融緊急情況下得採取保護措施，以確保政策具韌性與前瞻性，促進雙邊數位經濟更活絡。

台日 貿易協議 日本台灣交流協會

延伸閱讀

台訓練美勞工生產先進半導體 白委憂核心技術恐被迫傳授

遭美打臉就改口 政院：企業赴美生產訓練勞工很自然

我訓練美勞工換關稅調降 鍾佳濱：欣慰 半導體產業舉世公認成就

政院否認代訓技術人員遭美打臉 牛煦庭：照單全收還說沒事

相關新聞

高市「台灣有事論」改口？ 醫批民進黨沉默不作聲：怎不出來抗議

日本首相高市早苗日前在國會喊出「台灣有事、日本有事」，引發中日外交震盪。高市昨天改口，日本對台灣問題依「中日聯合聲明」立...

日台交流協會長隅修三：有人試圖武力改變現狀 台灣是日本重要友人

第49屆台日經濟貿易會議今天登場，台灣日本關係協會會長蘇嘉全表示，日本高市早苗新內閣10月上任後，多次重申將持續推動穩健...

台日今簽署數位貿易協議 楊珍妮：建立可信賴供應鏈

繼台英簽署數位貿易協議後，行政院經貿談判辦公室指出，台日也於今日簽署數位貿易協議，為台日企業與消費者營造公平透明的跨境電...

陳明祺歡迎葡萄牙國會議員訪團 感謝對台堅定支持

外交部政務次長陳明祺3日晚宴歡迎葡萄牙跨黨派國會議員訪問團，感謝葡萄牙國會議員在今年國會改選後，以具體行動展現對台灣的堅...

【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？

前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...

會面歐洲經貿辦…鄭麗文：兩岸應學習歐盟精神 以創新方式尋求和解

國民黨主席鄭麗文今日在臉書貼出與歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）會面合影，並表示，雙方討論包括區域安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。