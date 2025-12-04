快訊

會面歐洲經貿辦…鄭麗文：兩岸應學習歐盟精神 以創新方式尋求和解

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文與歐洲經貿辦事處處長谷力哲Lutz Güllner會面。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文與歐洲經貿辦事處處長谷力哲Lutz Güllner會面。圖／國民黨提供

國民黨主席鄭麗文今日在臉書貼出與歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）會面合影，並表示，雙方討論包括區域安全、兩岸和平、及雙方各項合作議題等友好交流。

根據鄭麗文臉書，谷力哲重申，歐盟長期以來致力於維護歐洲大陸的和平與穩定。他表示，歐盟堅定捍衛聯合國憲章，反對任何國家侵略他國，同時也重申歐盟在兩岸關係上的一貫立場。

在談及歐盟與台灣關係時，谷力哲指出，台灣與歐盟在經貿上擁有穩固的合作關係。歐盟是台灣最大的外國投資來源，投資額超過美國與日本的總和。他期望台灣與歐盟能在半導體、人工智慧、先進技術等戰略領域，持續擴大並深化合作。

鄭麗文表示，歐盟的經驗與價值有相當多值得台灣學習借鑑之處，例如民主憲政、教育、社會福利、動物權等等，歐盟國家對節能減碳做出積極的貢獻，這也同樣是台灣所重視的，期待雙方就這些領域進行更緊密的交流合作。

鄭麗文提到，歐洲統合的經驗是人類智慧的結晶，兩岸應該學習歐盟的精神，透過創新的方式尋求和解。德國和法國在歷史上曾是交戰多年的敵人，當德法兩國都能放下仇恨、和解合作，兩岸就更不應該自相殘殺，她相信兩岸絕對可以透過和平方式化解歧異。

鄭麗文表示，國民黨樂見台灣與歐盟進行更廣泛而深入的合作，雙方期待未來持續保持密切聯繫。

