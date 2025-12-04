學者評賴總統紐時專訪 暗示全球核心訊息：幫助台灣就是幫助自己

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴總統接受紐約時報專訪。法新社
紐約時報》年度盛事「DealBook Summit」（交易錄峰會）於美東時間3日舉行，賴清德總統以特邀貴賓身分接受專訪。遠景基金會副執行長、國際法學者宋承恩分析，賴總統傳遞的核心訊息即「幫助台灣，就是幫助自己，而全球的利益，大家是共同的利益，台灣會是一個穩健、可靠的夥伴」。

宋承恩認為，這次專訪讓國際觀眾聽到台灣最高領導人闡述這麼多「直球對決」的議題，能夠耳目一新。這次提問非常單刀直入，比如問到台灣的準備，賴總統直言，確保和平必須強化自己的能力，做最周全的打算，且台灣也不會隨著中國的時間表起舞，而是先強化自我防衛能力。

就經濟議題而言，特別是台美關係，宋承恩指出，賴總統特別強調從《台灣關係法》到歷屆的美國行政部門迄今，川普政府其實跟台灣的合作都一直在晉升。

至於晶片方面，他認為，賴總統也說明得非常清楚，台灣晶片產業是全球的產業，更是全球合作，台灣作為美國的發展夥伴，也暗示了美國政府可以更積極投入，促使台美間有更深的合作。

此外，針對中國經濟問題，賴總統認為，若中國能更注意民生，而不是注意領土擴張，其實台灣也是願意幫助中國。

宋承恩表示，總而言之，賴總統從這些點能夠串成一條線，這條線就是「台灣的利益，就是全球的利益」。

宋承恩分析，賴總統此舉說明，台灣並不是一個在威脅之下危機重重的地方，賴總統採用非常穩健的聲音，傳達我方是非常可靠的夥伴，跟國際之間講明：「幫助台灣，就是幫助自己，而全球的利益，大家是共同的利益，台灣會是一個穩健、可靠的夥伴」。

宋承恩說，相信對美國的觀眾來說、全球的觀眾來說，能夠從賴總統的口中親耳聽到這樣的訊息，對於國際了解台灣會是有非常大的幫助。

