林思銘辦公室主任遭爆施壓警方 林思銘：同仁若涉不法絕不護短
國民黨立委林思銘遭爆疑介入「聖石金業」相關案件，疑向警方施壓、要求撤新聞、公開道歉，甚至有執勤員警遭懲處。時代力量黨主席王婉諭批評，林思銘必須說清楚。民進黨竹縣議員歐陽霆說，涉案者為林的國會辦公室主任，顯示林用人有問題。林思銘國會辦公室表示，若涉入不法，將依法追究不護短。
王婉諭批評，林思銘日前才被爆以陳情名義協助太子集團中國籍幹部入境，如今又被質疑選服牽涉疑似詐騙集團，社會難以接受。她強調，林辦是否介入協調、向警方施壓要求道歉或懲處，都必須向人民說清楚。
王婉諭強調，員警依法執勤卻被迫道歉、遭懲處，政治人物介入執法、替詐團護航，正是台灣打詐的最大阻礙。她呼籲，政治人物不該成為詐團保護傘，而應支持第一線員警依法執法，打造真正能打擊詐騙的政治環境。
歐陽霆發文說，仔細比對時間可知事件發生在今年3月，當時林思銘正忙於罷免，顯然無暇親自處理選服。進一步追查發現，主導此事的是林辦主任，不但公開出席涉詐公司的開幕剪綵，「中火關說案」的主角也同樣是他。歷經多起爭議仍屹立不搖，凸顯林思銘的用人問題。若這就是他選縣長的用人邏輯，令人憂心。
歐陽霆強調，在楊文科任內，已有超過5位局處首長涉貪遭起訴，幾乎1年1爆。若未來由林思銘接任，恐怕只會讓數字持續攀升，刷新紀錄。縣民不該被如此對待。民眾期待的是具施政願景、美學品味、尊重專業的縣長，而不是與毒販、詐騙集團站在一起的三流政客。
林思銘國會辦公室回應，「本人對此案件毫無所悉，當天相關溝通內容說明，板橋分局已對外說明。本辦公室絕無如媒體報導，要求警方道歉情事，亦無干擾警方的相關偵辦程序，若有辦公室同仁涉入不法，要求相關單位依法究責嚴辦，本人絕不護短。」
