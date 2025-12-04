快訊

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

「並非與兩岸有關」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

AI基本法完成朝野協商 僅「主管機關」未達共識待留院會表決

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
AI基本法朝野協商達共識，立法院長韓國瑜特別點名立委葛如鈞「送人玫瑰，手留餘香」。圖／葛如鈞國會辦公室提供
AI基本法朝野協商達共識，立法院長韓國瑜特別點名立委葛如鈞「送人玫瑰，手留餘香」。圖／葛如鈞國會辦公室提供

立法院長韓國瑜4日下午召集的「人工智慧基本法」朝野協商順利完成，就AI定義、風險框架、法規調適期程及主管機關等重點條文進行深入討論。僅「主管機關」未達共識，保留於後續送院會進行表決，其他關鍵議題已全數取得朝野政黨一致認同。

力推AI基本法上路的立委葛如鈞表示，歷經超過一年深耕推動，可以看到AI基本法順利完成政黨協商，展現出國會跨黨派合作的高度成熟與民主價值。

葛如鈞指出，台灣作為亞洲重要科技研發基地，迫切需要一部前瞻、彈性且兼顧監理與創新的法律來應對AI技術發展。葛如鈞認為AI不是政黨的議題，而是國家的未來，唯有攜手合作，台灣才能在全球AI浪潮中站穩腳步。

葛如鈞重申，人工智慧基本法為亞洲區第一部以開放、創新為核心的AI法制框架，並期待法案在院會能順利三讀通過，使台灣成為亞洲率先完成AI立法的國家之一，AI基本法的推進，不只是科技治理的一小步，更是台灣人民在全球人工智慧浪潮中占據關鍵位置的一大步。

