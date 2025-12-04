快訊

內政部啟動全台16間大宮廟巡迴宣講小橘書 縣市首長也在受邀名單

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部本月將邀縣市首長參與在全國16間著名宮廟合辦「宣講會」，要透過在地寺院宮廟的社區影響力，推廣防災宣導及全民安全觀念。記者張曼蘋／攝影
內政部本月將邀縣市首長參與在全國16間著名宮廟合辦「宣講會」，要透過在地寺院宮廟的社區影響力，推廣防災宣導及全民安全觀念。記者張曼蘋／攝影

小橘書「台灣全民安全指引」斥資4279萬元並要普發至980萬家戶。內政部本月將邀縣市首長參與在全國16間著名宮廟合辦「宣講會」，要透過在地寺院宮廟的社區影響力，推廣防災宣導及全民安全觀念。內政部長劉世芳也指示，在客家縣市要找客家專業委員說明；閩南人較多地區就用台語宣講。

內政部今部務會報安排宗教及禮制司、消防署報告「《台灣全民安全指引》宣講會規畫情形及防災士培訓的整體推動情形」。內政部將於本月邀縣市首長參與在全國16間著名宮廟合作辦理的宣講會，透過在地寺院宮廟的社區影響力，推廣防災宣導及全民安全觀念。

宣講內容涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等自然災害，及空襲、軍事侵略等緊急狀況的應變方式。另內政部也持續推動防災士培訓，期望在年底前達成培訓10萬名防災士的目標，全面強化民防意識與社會韌性。

內政部宗教及禮制司長林振祿補充，12月9日起結合全國16座地方上著名宮廟，辦理台灣全民安全指引宣講會，期待通過在地宮廟的社區影響力，幫助內政部推廣防災宣傳及全民安全的觀念，首場在基隆市慶安宮。

林振祿說，每場約200人至300人，邀請對象包含縣市首長、縣市政府代表、消防局、當地村里長、廟方信眾及民眾共同參與。每場約一小時，預計分為防災概念、台灣全民安全指引內容宣導兩大方向。

林振祿說明，會選在非六都的16縣市是因為，評估時非六都的年長者較多，可能要經過說明才會比較清楚，且天災時受損較嚴重的地區多為偏鄉，自救能力比較弱，因此優先做宣導。

林振祿也說，劉世芳指示，在客家縣市要找客家專業委員說明；在閩南人較多的地區就用台語。

內政部主秘黃駿逸也說，內政部通過民政系統分四批次發放台灣全民安全指引，現在進行到第二批次，最晚於明年1月5日之前，家戶應該都會有一本，因此會配合進程來做相關規畫。

另外，內政部表示，目前已經有8萬4691名防災士取得證照，其中年紀最小為8歲、最長為92歲，會持續推動防災士培訓，期望在今年底前達成培訓10萬名防災士的目標，全面強化民防意識與社會韌性。

