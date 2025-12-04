政院提財劃法覆議立院明表決 藍白拒邀卓榮泰列席說明

行政院長卓榮泰日前針對立法院再通過的「財政收支劃分法」提出覆議案，立法院長韓國瑜今天對此舉行朝野協商，民進黨團要求邀請卓榮泰來立院說明，但在野黨反對，最後朝野達成共識12月5日處理財劃法覆議案。

韓國瑜宣布協商結論指，各黨團同意12月5日院會報告事項處理完畢後，同日改開全院委員會審查財劃法覆議案，審查時不邀請卓榮泰列席說明，由各黨團各推派1人發言。

韓國瑜今天針對財劃法覆議案召開朝野協商，民進黨團總召柯建銘提議，立法院若要處理財劃法覆議案的話，應該先讓卓榮泰來報告。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，應該邀請行政院做說明，讓在野黨理解為何窒礙難行？

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，卓榮泰任內已提出8次覆議案，只要是國會通過不想實施就覆議，被在野黨否決後就應該知所進退，呼籲卓榮泰不用前來報告，不要再浪費全體國民時間，趕快回頭是岸，放過基層百姓。

民眾黨團總召黃國昌則說，民眾黨團對財劃法非常重視，去年一直請行政院拿出版本，結果立院都三讀了，卓榮泰才突然拿出院版，還又要提出覆議。民眾黨團主張，「就照議事規則表決」，沒有必要再來立法院多說什麼。