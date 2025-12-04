立院初審通過 攻擊鐵路人員最高關3年、罰30萬

台鐵列車上員工遭暴力攻擊事件層出不窮，今年截至11月中已累計發生14起，立院交通委員會今日初審通過《鐵路法》修正草案，修法明確規定，凡是以強暴、脅迫、恐嚇或非法方法妨害鐵路從業人員執勤者，將處以3年以下有期徒刑，並可併科新台幣30萬元罰金。

若強迫、脅迫、恐嚇或非法手段，導致鐵路從業人員死亡者，將被處以無期徒刑或7年以上有期徒刑；若造成從業人員重傷者，則處3年以上、10年以下有期徒刑。

此外，為即時處理突發狀況，修法也明訂警察機關知悉有相關情形時，應立即派員前往現場排除或制止，如涉及刑事責任，則應移送司法機關偵辦，確保執法權能迅速介入。鐵路機構也獲得授權，對於有上述暴力行為之虞的旅客，得拒絕運送，藉以事先防範風險。

本次修法不僅針對施暴旅客，也對鐵路機構（包含民營與國營）對於員工安全是否有盡到維護的義務。初審條文指出，若鐵路機構未採取必要措施確保從業人員執行業務時的安全，或未有效訓練與管理員工，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能等，可對業者處以新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。相關情況將被要求限期改善，若屆期仍未改善，將可按次連續處罰，督促業者將員工安全視為營運核心。

針對長期以來擾亂市場秩序的黃牛問題，《鐵路法》初審也通過了加重罰則的條文。過去對於購買車票加價出售或換取不正利益圖利者，是按照車票張數，處以每張車票價格5倍至30倍的罰鍰。修法後，罰鍰標準將大幅加重，改為處運價的10倍到50倍罰鍰。