快訊

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

控三立高層之子性侵後沉寂3個月 江祖平更新社群曝最新動向

立院初審通過 攻擊鐵路人員最高關3年、罰30萬

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵列車上員工遭暴力攻擊事件層出不窮，圖為台北車站執勤的鐵路警察專注戒備。 聯合報系資料照片
台鐵列車上員工遭暴力攻擊事件層出不窮，圖為台北車站執勤的鐵路警察專注戒備。 聯合報系資料照片

台鐵列車上員工遭暴力攻擊事件層出不窮，今年截至11月中已累計發生14起，立院交通委員會今日初審通過《鐵路法》修正草案，修法明確規定，凡是以強暴、脅迫、恐嚇或非法方法妨害鐵路從業人員執勤者，將處以3年以下有期徒刑，並可併科新台幣30萬元罰金。

若強迫、脅迫、恐嚇或非法手段，導致鐵路從業人員死亡者，將被處以無期徒刑或7年以上有期徒刑；若造成從業人員重傷者，則處3年以上、10年以下有期徒刑。

此外，為即時處理突發狀況，修法也明訂警察機關知悉有相關情形時，應立即派員前往現場排除或制止，如涉及刑事責任，則應移送司法機關偵辦，確保執法權能迅速介入。鐵路機構也獲得授權，對於有上述暴力行為之虞的旅客，得拒絕運送，藉以事先防範風險。

本次修法不僅針對施暴旅客，也對鐵路機構（包含民營與國營）對於員工安全是否有盡到維護的義務。初審條文指出，若鐵路機構未採取必要措施確保從業人員執行業務時的安全，或未有效訓練與管理員工，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能等，可對業者處以新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。相關情況將被要求限期改善，若屆期仍未改善，將可按次連續處罰，督促業者將員工安全視為營運核心。

針對長期以來擾亂市場秩序的黃牛問題，《鐵路法》初審也通過了加重罰則的條文。過去對於購買車票加價出售或換取不正利益圖利者，是按照車票張數，處以每張車票價格5倍至30倍的罰鍰。修法後，罰鍰標準將大幅加重，改為處運價的10倍到50倍罰鍰。

修法 台幣

延伸閱讀

明年度總預算還躺在立院 政院憂衝擊TPASS百萬人次

昨夜宿行政院⋯身障團體代表今赴立院陳情 盼身障權法別淪照顧者辦法

停砍公教年金立院協商破局 李來希：執政者不義 就直接表決

大學法20年未修…學團立委提3大改革 盼立院本會期排審

相關新聞

2016選總統輸蔡英文！朱立倫赴建中演講 自曝從政最大挫折

國民黨前主席朱立倫上月剛卸任，今天回到母校到建中演講，談及過去從政經歷，朱直言，自認在2016總統大選前選舉之路都很順遂...

日台交流協會長隅修三：有人試圖武力改變現狀 台灣是日本重要友人

第49屆台日經濟貿易會議今天登場，台灣日本關係協會會長蘇嘉全表示，日本高市早苗新內閣10月上任後，多次重申將持續推動穩健...

被指批發淘寶貨「翻四倍賣」 小草女神反駁：將採取法律行動

有「新一代小草女神」之稱的民眾之聲「民眾台八線」主持人劉芩妤將爭取參選台中市西屯區市議員，網紅「四叉貓」肉搜並在臉書公布...

谷立言會晤朱立倫 感謝強化美台合作

美國在台協會（AIT）在臉書發布處長谷立言（Raymond Greene）本周與國民黨前主席朱立倫會晤的照片，稱感謝他在...

政院提財劃法覆議立院明表決 藍白拒邀卓榮泰列席說明

行政院長卓榮泰日前針對立法院再通過的「財政收支劃分法」提出覆議案，立法院長韓國瑜今天對此舉行朝野協商，民進黨團要求邀請卓...

立院初審通過 攻擊鐵路人員最高關3年、罰30萬

台鐵列車上員工遭暴力攻擊事件層出不窮，今年截至11月中已累計發生14起，立院交通委員會今日初審通過《鐵路法》修正草案，修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。