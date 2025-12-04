高市「台灣有事論」改口？ 醫批民進黨沉默不作聲：怎不出來抗議

日本首相高市早苗日前在國會喊出「台灣有事、日本有事」，引發中日外交震盪。高市昨天改口，日本對台灣問題依「中日聯合聲明」立場「沒有改變」。醫師沈政男說，中日聯合聲明原文明言，日本對「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」表示「理解、尊重」，民進黨政府怎麼不出來抗議？

沈政男說，中日聯合聲明並非正式承認，而是外交措辭，反映日本對兩岸問題的立場仍保持中立。在歷史背景上，「波茨坦宣言」第八條要求日本戰後歸還二戰期間佔領的中國領土，履行「開羅宣言」。

「開羅宣言」明文規定，台灣應歸還中華民國。二戰後，日本將台灣交還，但隨中華人民共和國成立，日本對台灣立場變得尷尬：一方面承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，另一方面仍須尊重歷史法律文件。

兩岸對台灣地位各自表述。中華人民共和國主張自己為中華民國繼承者，台灣為不可分割的一部分；中華民國則仍存在，主張台灣為其領土。沈政男認為，這即是「一個中國，各自表述」，目前國際上最大共識。

民進黨及台獨人士則有不同解讀，認為開羅宣言交還的是中華民國而非中華人民共和國，因此台灣地位未定。沈政男指出，這僅屬主觀見解，國際承認與法律繼承使中華人民共和國成為台灣地位的主要聲索者。

他認為，高市強硬表態，背後目的是拉抬政治聲望、展現對中國立場強硬。面對國會追問及外交敏感，首相不得不回到原有立場，強調遵循歷史法律文件與國際承認現狀，避免引發更大外交衝突。

沈政男說，日本對台政策核心仍是歷史文件與國際現實，不會因個別政治人物言論而改變。現在的民進黨說，「台灣沒有光復節！」這是過度解讀。「一個中國，各自表述」是當前最大也最好的相關利益國家的公約數。