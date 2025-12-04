快訊

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

控三立高層之子性侵後沉寂3個月 江祖平更新社群曝最新動向

聽新聞
0:00 / 0:00

高市「台灣有事論」改口？ 醫批民進黨沉默不作聲：怎不出來抗議

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
日本首相高市早苗在參議院答詢時表示，日本在台灣相關問題上的基本立場，如1972年「日中聯合聲明」所載，這一立場沒有任何變化。路透資料照
日本首相高市早苗在參議院答詢時表示，日本在台灣相關問題上的基本立場，如1972年「日中聯合聲明」所載，這一立場沒有任何變化。路透資料照

日本首相高市早苗日前在國會喊出「台灣有事、日本有事」，引發中日外交震盪。高市昨天改口，日本對台灣問題依「中日聯合聲明」立場「沒有改變」。醫師沈政男說，中日聯合聲明原文明言，日本對「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」表示「理解、尊重」，民進黨政府怎麼不出來抗議？

沈政男說，中日聯合聲明並非正式承認，而是外交措辭，反映日本對兩岸問題的立場仍保持中立。在歷史背景上，「波茨坦宣言」第八條要求日本戰後歸還二戰期間佔領的中國領土，履行「開羅宣言」。

「開羅宣言」明文規定，台灣應歸還中華民國。二戰後，日本將台灣交還，但隨中華人民共和國成立，日本對台灣立場變得尷尬：一方面承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，另一方面仍須尊重歷史法律文件。

兩岸對台灣地位各自表述。中華人民共和國主張自己為中華民國繼承者，台灣為不可分割的一部分；中華民國則仍存在，主張台灣為其領土。沈政男認為，這即是「一個中國，各自表述」，目前國際上最大共識。

民進黨及台獨人士則有不同解讀，認為開羅宣言交還的是中華民國而非中華人民共和國，因此台灣地位未定。沈政男指出，這僅屬主觀見解，國際承認與法律繼承使中華人民共和國成為台灣地位的主要聲索者。

他認為，高市強硬表態，背後目的是拉抬政治聲望、展現對中國立場強硬。面對國會追問及外交敏感，首相不得不回到原有立場，強調遵循歷史法律文件與國際承認現狀，避免引發更大外交衝突。

沈政男說，日本對台政策核心仍是歷史文件與國際現實，不會因個別政治人物言論而改變。現在的民進黨說，「台灣沒有光復節！」這是過度解讀。「一個中國，各自表述」是當前最大也最好的相關利益國家的公約數。

日本 中華人民共和國 沈政男 中華民國 民進黨 台灣有事 高市早苗

延伸閱讀

2026高雄選戰激烈！醫師分析勝負關鍵 建議柯志恩向「他」學習

盧秀燕挺過豬瘟醫師揭她下一步 斷言綠營在台中慘了恐不只輸掉2026

柯志恩高雄市長民調遭綠營4人輾壓 醫曝真實差距讚她「大有可為」

醫美直美回鍋PGY 醫師批恐推高價格「低收入族群受衝擊」

相關新聞

2016選總統輸蔡英文！朱立倫赴建中演講 自曝從政最大挫折

國民黨前主席朱立倫上月剛卸任，今天回到母校到建中演講，談及過去從政經歷，朱直言，自認在2016總統大選前選舉之路都很順遂...

日台交流協會長隅修三：有人試圖武力改變現狀 台灣是日本重要友人

第49屆台日經濟貿易會議今天登場，台灣日本關係協會會長蘇嘉全表示，日本高市早苗新內閣10月上任後，多次重申將持續推動穩健...

被指批發淘寶貨「翻四倍賣」 小草女神反駁：將採取法律行動

有「新一代小草女神」之稱的民眾之聲「民眾台八線」主持人劉芩妤將爭取參選台中市西屯區市議員，網紅「四叉貓」肉搜並在臉書公布...

谷立言會晤朱立倫 感謝強化美台合作

美國在台協會（AIT）在臉書發布處長谷立言（Raymond Greene）本周與國民黨前主席朱立倫會晤的照片，稱感謝他在...

政院提財劃法覆議立院明表決 藍白拒邀卓榮泰列席說明

行政院長卓榮泰日前針對立法院再通過的「財政收支劃分法」提出覆議案，立法院長韓國瑜今天對此舉行朝野協商，民進黨團要求邀請卓...

立院初審通過 攻擊鐵路人員最高關3年、罰30萬

台鐵列車上員工遭暴力攻擊事件層出不窮，今年截至11月中已累計發生14起，立院交通委員會今日初審通過《鐵路法》修正草案，修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。