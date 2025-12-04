日台交流協會長隅修三：有人試圖武力改變現狀 台灣是日本重要友人

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
第49屆台日經濟貿易會議今天登場。記者周佑政／攝影

第49屆台日經濟貿易會議今天登場，台灣日本關係協會會長蘇嘉全表示，日本高市早苗新內閣10月上任後，多次重申將持續推動穩健的印太外交政策，展現日本政府重視台海和平，及支持自由開放印太區域的基本立場。

蘇嘉全開場致詞表示，台日夥伴關係持續升溫，雙方在科技、能源及產業合作上成果豐碩。作為台日產業合作的指標，台積電熊本一廠已於2024年底投產，二廠正按計畫推進，目標於2027年底啟用，持續帶動上下游供應鏈與人才的交流。

蘇嘉全說，高市早苗新內閣於10月上任後，多次重申將持續推動穩健的印太外交政策，關注區域和平穩定與經貿合作發展，展現日本政府重視台海和平，以及支持自由開放印太區域的基本立場，也為強化台日經貿夥伴關係提供良好的基礎。

蘇嘉全表示，近期中國持續對日本祭出經濟施壓與不當制裁，「我們不禁想起中國也曾經禁止進口台灣鳳梨，造成台灣農民巨大的損失」，當時日本前首相安倍晉三曾以堅定的行動力挺台灣，帶給台灣國民深刻且溫暖的支持。在此，我們除了堅定捍衛自由且公平的國際貿易秩序，也會以實際行動支持來自日本的安全優質農漁水產品，以展現民主夥伴之間的互信與情誼，攜手創造更加美好的未來。

日本台灣交流協會會長隅修三致詞表示，現在國際環境動盪不安，前途發展情勢難測，長期以來，支持全球貿易與投資發展的國際貿易體系，如今卻面臨日益緊張的局面，甚至有人試圖以武力或威脅手段，單方面來改變現狀。而在此情況下，台灣是日本極為重要的夥伴與珍貴的友人，「我們與台灣擁有同樣的基本價值觀」，並且具有密切的經貿關係和人民的交流來往。

隅修三指出，這一點在最近南韓舉行的APEC亞太經合會領袖會議中， 高市首相與台灣代表林信義進行會談，雙方同意繼續深化日台在經濟、防災等廣泛領域的合作與交流，更明確展現出日台深厚的合作關係。

