快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

聽新聞
0:00 / 0:00

被指批發淘寶貨「翻四倍賣」 小草女神反駁：將採取法律行動

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
劉芩妤說，會在律師協助下，依照相關法律採取必要行動。圖／劉芩妤提供
劉芩妤說，會在律師協助下，依照相關法律採取必要行動。圖／劉芩妤提供

有「新一代小草女神」之稱的民眾之聲「民眾台八線」主持人劉芩妤將爭取參選台中市西屯區市議員，網紅「四叉貓」肉搜並在臉書公布資料說，曾直播帶貨的劉芩妤「批發淘寶貨來台灣『翻四倍賣』」並酸「有夠暴利，小草錢真好賺」。劉芩妤今回應說，內容不實且個資被公開，讓她非常害怕與困擾，會在律師協助下，依照相關法律採取必要行動，維護自身權益。

據了解，四叉貓指劉芩妤賣的女用內褲一條售價119元，淘寶賣一盒「四條」只要131元，「同樣的商品（商品圖片都沒換，也不重新拍一張，只把圖片簡體字裁掉）」。

但劉芩妤解釋，對方（指四叉貓）引用的截圖，是她在與廠商合作前測試平台時使用的示意圖片，結束後就把後台關閉，並無產生任何銷售行為，也不涉及任何不法行為。這件事情5月就曾被惡意放大、攻擊過，當時她也已對外說明。如今舊事再次被拿出來操作，讓她感到相當遺憾。

她說，讓她最不安的是對方這次再次公開並擴散她的個資。讓她感到非常害怕與困擾。無論出於什麼政治理由，散布個資都已經超越正常民主社會應有的界線，也嚴重影響到她的安全與生活。為了保護自己、保護家人，她會在律師的協助下，依照相關法律採取必要行動，維護自身權益。

劉芩妤說，她尊重所有人的參政權和言論自由，但政治競爭不應該建立在傷害或恐嚇之上。她仍會專注在地方工作、民眾服務，並以正面方式面對選戰。

個資 四叉貓 圖片

延伸閱讀

涉販售毒品原料？淘寶：未將問題原料違規輸台

淘寶、拼多多恐遭下架？卓揆鬆口將要求「限期落地」 陸委會證實了

籲禁淘寶寄肉製品 吳思瑤臉書被灌爆：不做功課、危言聳聽

巧虎「道歉3步驟」吸7萬讚 網友笑翻：高級酸很嗆

相關新聞

2016選總統輸蔡英文！朱立倫赴建中演講 自曝從政最大挫折

國民黨前主席朱立倫上月剛卸任，今天回到母校到建中演講，談及過去從政經歷，朱直言，自認在2016總統大選前選舉之路都很順遂...

被指批發淘寶貨「翻四倍賣」 小草女神反駁：將採取法律行動

有「新一代小草女神」之稱的民眾之聲「民眾台八線」主持人劉芩妤將爭取參選台中市西屯區市議員，網紅「四叉貓」肉搜並在臉書公布...

【重磅快評】川普是否協防台灣？賴清德既舔美又疑美

賴清德總統接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪，主持人Andrew Ross Sorkin圍繞著台美關...

台訓練美勞工生產先進半導體 白委憂核心技術恐被迫傳授

台美關稅談判進入尾聲，美國商務部長盧特尼克昨天證實，台灣將訓練美國勞工生產先進半導體。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說...

捲聖石金業詐騙案被指要求警方道歉 林思銘駁：毫無所悉

標榜高檔黃金現貨買賣的「聖石金業」捲違法吸金案，有媒體報導指，聖石金業曾委由國民黨立委林思銘出面介入，要求警方致歉。林思...

李文忠：執政者失去傾聽包容 繼續對抗撕裂等於配合北京分化

中央軍事院校校友總會昨日舉辦會員代表年度大會，受邀出席活動的退輔會前副主委李文忠今表示，退伍軍人忠於國家，卻長期被綠營否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。