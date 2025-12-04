被指批發淘寶貨「翻四倍賣」 小草女神反駁：將採取法律行動

有「新一代小草女神」之稱的民眾之聲「民眾台八線」主持人劉芩妤將爭取參選台中市西屯區市議員，網紅「四叉貓」肉搜並在臉書公布資料說，曾直播帶貨的劉芩妤「批發淘寶貨來台灣『翻四倍賣』」並酸「有夠暴利，小草錢真好賺」。劉芩妤今回應說，內容不實且個資被公開，讓她非常害怕與困擾，會在律師協助下，依照相關法律採取必要行動，維護自身權益。

據了解，四叉貓指劉芩妤賣的女用內褲一條售價119元，淘寶賣一盒「四條」只要131元，「同樣的商品（商品圖片都沒換，也不重新拍一張，只把圖片簡體字裁掉）」。

但劉芩妤解釋，對方（指四叉貓）引用的截圖，是她在與廠商合作前測試平台時使用的示意圖片，結束後就把後台關閉，並無產生任何銷售行為，也不涉及任何不法行為。這件事情5月就曾被惡意放大、攻擊過，當時她也已對外說明。如今舊事再次被拿出來操作，讓她感到相當遺憾。

她說，讓她最不安的是對方這次再次公開並擴散她的個資。讓她感到非常害怕與困擾。無論出於什麼政治理由，散布個資都已經超越正常民主社會應有的界線，也嚴重影響到她的安全與生活。為了保護自己、保護家人，她會在律師的協助下，依照相關法律採取必要行動，維護自身權益。

劉芩妤說，她尊重所有人的參政權和言論自由，但政治競爭不應該建立在傷害或恐嚇之上。她仍會專注在地方工作、民眾服務，並以正面方式面對選戰。