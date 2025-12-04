2016選總統輸蔡英文！朱立倫赴建中演講 自曝從政最大挫折

國民黨前主席朱立倫上月剛卸任，今天回到母校到建中演講，談及過去從政經歷，朱直言，自認在2016總統大選前選舉之路都很順遂，2016敗選是他人生經理最大挫折之一，但也讓他反思，並從「明星投手」轉變為「總教練」，呼籲學生要勇於面對挫折，開創未來。

建中將迎來127周年校慶，今天以「台灣的未來，未來的台灣」座談拉開序幕，邀請畢業學長桃園桃園市長張善政、國民黨前主席朱立倫與學生對談，分享投身公共事務的契機、面對挑戰時的心路歷程。

朱立倫上午10時10分許抵達會場，卸下黨主席的他神情輕鬆許多，走進會場的路上沿路看到學生，不時停下來閒聊，分享在建中過往。朱說，他是1976年進入建中就讀，每天早上5、6時就從桃園搭火車到建中上課，但僅管在戒嚴時期，建中校風仍非常的開放自由，每個人可以自由談論任何議題。

「我曾經差點被記大過。」朱立倫在台上說，曾因為支持民進黨創黨主席許信良參選桃園縣長，在學校不斷分享，甚至在班刊上批判當朝的國民黨政府，「結果審稿看也不看一下，就刊出去。」害他被叫到訓導處問話，但也因為這樣校風，學生們激盪出更多想法，孕育出許多人才。

他也告訴台下學生，考進建中的學生大多未來路程順遂，他自己也是，高中畢業後進入台大，在美國拿到碩士、博士，30幾歲當上教授，後來也從政參選當上立委、桃園縣長，後來入閣擔任行政院副院長，又去選新北市長，當時對決民進黨最強黨主席蔡英文，「只有我選的贏」，贏了11萬票，一切都順風水，卻也導致別人再問有沒有遇過挫折，「我想不出來」。

朱立倫說，2016年當時他出來選總統再度面對蔡英文，這次卻創下國民黨有史以來最低得票率，「一個明星投手被打爆，這是他人生最大挫折。」更反思一路走來歷程，2021年他回到國民黨接下黨主席，開始思考如何讓國民黨脫胎換骨，當一個好的「總教練」，有了新的體悟，也讓國民黨在2022拿下14縣市執政、2024回到國會最大黨。