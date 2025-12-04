【重磅快評】川普是否協防台灣？賴清德既舔美又疑美

賴清德總統接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪，主持人Andrew Ross Sorkin圍繞著台美關係、國防、晶片等議題提問。這些問題也都是國人關切的議題，但賴清德的回答卻顯得既舔美又疑美。

舔美是賴清德主政以來的一貫姿勢，把握這次紐時專訪機會，賴清德作了更徹底的交心。尤其在半導體晶片方面，台灣各界都擔心台積電變美積電，賴政府原本也遮遮掩掩否認相關傳聞，現在賴清德向美國媒體毫不保留地表白，台灣護國神山群會整群搬到美國，跪請川普笑納。

台積電是蔣經國留給台灣的驕傲，卻被蔡英文當外交伴手禮，更被賴清德整座端走當貢禮。紐時還不敢確定這會讓台灣對美國而言變得更有價值，還是反而會降低台灣的重要性；但對賴清德來說，問題只在如何把台灣現有價值轉移奉獻美國；至於台灣重要性是否降低，那是以後的事，也可能不干他的事了。

對於台積電，民進黨政府一向沾光蹭熱，現在賴清德在美國、特別是川普面前，突然變得謙卑謙卑再謙卑，聲稱台灣雖然擁有半導體產業，但美國有研發、設計及市場，日本有原料及設備，荷蘭有先進半導體製程設備，台灣只不過是擁有邏輯製造。因此，把台積電分送美國、日本和歐洲，一點都不足惜。

尤其川普放話，希望未來幾年美國能在台灣的協助下，製造全球 40% 到50% 的半導體晶片；業界多認為現實上很大難度，外界更質疑如此一來，台灣還剩下什麼價值？但賴清德獨排異議，並且透過紐時專訪向川普保證：Taiwan Can Help！川普的「美國製造」夢一定可以實現！

美國商務部長盧特尼克就說，台美達成貿易協議後，能為美國引進更多半導體投資，而且台灣會協助訓練美國勞工，最終目的是讓供應鏈留在美國。賴政府一開始什麼都否認，產業沒有外移問題，先進製程留在台灣，現在全被美國打臉；從國防預算到晶片移美，賴清德都不願向國人坦白，反而先向美國報告。

賴清德已多次向天下昭告跪美舔美的決心，但被紐時問到最關鍵的「疑美論」問題時，卻仍然顯得猶豫和閃躲。紐時針對賴清德力稱「台美關係堅若磐石」，單刀直入問他「對此有多大的信心？」甚至直白提問：如果中共犯台，「美國，特別是川普總統，有多大的機會會協防台灣？」

對於賴清德的「務實台獨」，美國的「疑賴論」毫不保留；但對於台美關係，特別是協防台灣，賴清德顯然信心不足。他只能用「數十年來美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持」，來證明台美關係堅如磐石；但對川普是否會協防台灣的問題，他卻大扯台美關稅談判與經貿關係。

或許就像這次專訪賴清德的紐時「DealBook」（交易錄）名稱一樣，對川普而言，台美關係和是否協防台灣，也是一筆一筆的「交易」。但難道台美完成關稅談判，奉上整個晶片產業生態系，又耗盡家產，購買美國天價武器後，如果台灣有事，川普就會協防台灣？

這個問題涉及敏感的「疑美論」，賴清德心裡有數，但既不能也不敢說破，只好用文不對題的回答，來轉移焦點。但在台灣安危生存問題上，總統可以這樣糊弄國人嗎？