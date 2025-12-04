台訓練美勞工生產先進半導體 白委憂核心技術恐被迫傳授

台美關稅談判進入尾聲，美國商務部長盧特尼克昨天證實，台灣將訓練美國勞工生產先進半導體。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，我國談判代表有責任交代清楚，所謂的「台灣模式」是否為幫忙美國訓練技術人員，甚至恐怕有核心技術被迫傳授美國的風險。

路透先前報導，台美關稅談判進入尾聲，雙方正在洽談一項新協議，台灣可能承諾協助「訓練美國勞工」學習半導體製造，以換取美國降低對出口產品徵收的20%關稅，儘管行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮否認此一說法，然而盧特尼克昨天證實路透報導內容。

針對盧特尼克的說法，張啓楷受訪時表示，既然美方已經明確表態，我國談判代表就有責任交代清楚，所謂的「台灣模式」是否為答應幫忙美國訓練技術人員生產先進半導體，甚至是否有核心技術被迫傳授美國的風險。

張啓楷指出，關稅議題折騰產業界近一年，許多人擔心高階晶片產業群被連根拔起、被民進黨政府「愚公移山」到美國，最大爭議點仍是台美談判的不透明，還有各種消息都是經由「美國籍外媒報導」台灣人才能知道。

張啓楷說，賴政府必須說清楚講明白，台美交涉條件實況為何，農產品、半導體及汽車狀況如何，而非用話術一拖再拖，產業及全民無所適從。