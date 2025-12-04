捲聖石金業詐騙案被指要求警方道歉 林思銘駁：毫無所悉

標榜高檔黃金現貨買賣的「聖石金業」捲違法吸金案，有媒體報導指，聖石金業曾委由國民黨立委林思銘出面介入，要求警方致歉。林思銘今日駁斥，對此案毫無所悉，若有辦公室同仁涉入不法，要求相關單位依法究責嚴辦，絕不護短。

媒體報導指，聖石金業違法吸金，上千名投資人疑遭詐騙。台北地檢署日前拘提董事長邱嬿妤等30名高層，查扣50公斤黃金等不法所得，約10億元；邱女複訊後以500萬元交保；該公司先前曾委由林思銘出面，要求警方為「烏龍阻詐」公開致歉。

林思銘表示，他本人對此案件毫無所悉，當天相關溝通內容說明，板橋分局已對外說明。

林思銘也強調，辦公室絕無如媒體報導，要求警方道歉情事，亦無干擾警方的相關偵辦程序，若有辦公室同仁涉入不法，要求相關單位依法究責嚴辦，他絕不護短。