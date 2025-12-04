快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

聽新聞
0:00 / 0:00

李文忠：執政者失去傾聽包容 繼續對抗撕裂等於配合北京分化

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
退輔會前副主委李文忠。圖／聯合報系資料照
退輔會前副主委李文忠。圖／聯合報系資料照

中央軍事院校校友總會昨日舉辦會員代表年度大會，受邀出席活動的退輔會前副主委李文忠今表示，退伍軍人忠於國家，卻長期被綠營否定、貶低。他感嘆綠營失去了執政者及多數族群應有的傾聽和同理，繼續無止境地對抗、撕裂台灣，造成藍綠其實是從不同方向，配合北京的策略，分化台灣內部。

文忠回顧，遇到很多不認識的人向他致意，如同一年半以來常常在山徑、捷運上遇到榮民榮眷向他致意，不過退輔會其實是主委、同仁及義工的團隊工作，他認為這是榮民榮眷對綠營刻板印象的反差吧。

李文忠說，在退輔會工作8年，他了解榮民榮眷和退伍軍人忠於國家，雖立場偏藍、思維保守，但接受民主憲政和選舉的結果，愛台灣，珍惜現狀，在社會每個角落勤奮工作。

他說自己原本不能理解他們對民進黨及台獨的誤解乃至敵意，慢慢了解是黨國教育的影響，不幸的是藍綠嚴重對立，各自在同溫層取暖，加上短影音興起等因素。最根本的原因，是綠營完全否定、貶低、跳空榮民榮眷的記憶、感情、價值，包括中華文化、中華民國、兩蔣統治，兩岸和平以及部分人對中國的感情，所以民進黨才是眼前的敵人。

他也表示自己不能理解，綠營對於戍守台海80年、退下來在每個角落繼續貢獻的榮民也滿是誤解及排斥。很快地也明白，綠營很多人仍活在解嚴前被壓迫的時代，也活在同溫層裡。更重要的是，中共的威脅是真實存在且加劇，但藍營對中的取向和綠營不同，還有少部分人舔中媚共言行，更是是可忍孰不可忍。

他感嘆綠營失去了執政者及多數族群應有的傾聽和同理，繼續無止境地對抗、撕裂台灣，繼續從不同方向配合北京分化台灣內部的策略。

綠營 榮民 榮眷

延伸閱讀

綠營搶攻中正萬華一席！在地新人拚初選 前立委孫拉林楚茵掃街

藍白封殺軍購特別條例 李文忠嘆：朝野又將陷入抹黑抹紅

柯志恩高雄市長民調遭綠營4人輾壓 醫曝真實差距讚她「大有可為」

徐斯儉任國防部副部長 學者憂：派系妥協而非專業安排

相關新聞

2016選總統輸蔡英文！朱立倫赴建中演講 自曝從政最大挫折

國民黨前主席朱立倫上月剛卸任，今天回到母校到建中演講，談及過去從政經歷，朱直言，自認在2016總統大選前選舉之路都很順遂...

日台交流協會長隅修三：有人試圖武力改變現狀 台灣是日本重要友人

第49屆台日經濟貿易會議今天登場，台灣日本關係協會會長蘇嘉全表示，日本高市早苗新內閣10月上任後，多次重申將持續推動穩健...

被指批發淘寶貨「翻四倍賣」 小草女神反駁：將採取法律行動

有「新一代小草女神」之稱的民眾之聲「民眾台八線」主持人劉芩妤將爭取參選台中市西屯區市議員，網紅「四叉貓」肉搜並在臉書公布...

【重磅快評】川普是否協防台灣？賴清德既舔美又疑美

賴清德總統接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪，主持人Andrew Ross Sorkin圍繞著台美關...

台訓練美勞工生產先進半導體 白委憂核心技術恐被迫傳授

台美關稅談判進入尾聲，美國商務部長盧特尼克昨天證實，台灣將訓練美國勞工生產先進半導體。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說...

捲聖石金業詐騙案被指要求警方道歉 林思銘駁：毫無所悉

標榜高檔黃金現貨買賣的「聖石金業」捲違法吸金案，有媒體報導指，聖石金業曾委由國民黨立委林思銘出面介入，要求警方致歉。林思...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。