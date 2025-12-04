李文忠：執政者失去傾聽包容 繼續對抗撕裂等於配合北京分化

中央軍事院校校友總會昨日舉辦會員代表年度大會，受邀出席活動的退輔會前副主委李文忠今表示，退伍軍人忠於國家，卻長期被綠營否定、貶低。他感嘆綠營失去了執政者及多數族群應有的傾聽和同理，繼續無止境地對抗、撕裂台灣，造成藍綠其實是從不同方向，配合北京的策略，分化台灣內部。

文忠回顧，遇到很多不認識的人向他致意，如同一年半以來常常在山徑、捷運上遇到榮民榮眷向他致意，不過退輔會其實是主委、同仁及義工的團隊工作，他認為這是榮民榮眷對綠營刻板印象的反差吧。

李文忠說，在退輔會工作8年，他了解榮民榮眷和退伍軍人忠於國家，雖立場偏藍、思維保守，但接受民主憲政和選舉的結果，愛台灣，珍惜現狀，在社會每個角落勤奮工作。

他說自己原本不能理解他們對民進黨及台獨的誤解乃至敵意，慢慢了解是黨國教育的影響，不幸的是藍綠嚴重對立，各自在同溫層取暖，加上短影音興起等因素。最根本的原因，是綠營完全否定、貶低、跳空榮民榮眷的記憶、感情、價值，包括中華文化、中華民國、兩蔣統治，兩岸和平以及部分人對中國的感情，所以民進黨才是眼前的敵人。

他也表示自己不能理解，綠營對於戍守台海80年、退下來在每個角落繼續貢獻的榮民也滿是誤解及排斥。很快地也明白，綠營很多人仍活在解嚴前被壓迫的時代，也活在同溫層裡。更重要的是，中共的威脅是真實存在且加劇，但藍營對中的取向和綠營不同，還有少部分人舔中媚共言行，更是是可忍孰不可忍。

他感嘆綠營失去了執政者及多數族群應有的傾聽和同理，繼續無止境地對抗、撕裂台灣，繼續從不同方向配合北京分化台灣內部的策略。