明年度總預算還躺在立院 政院憂衝擊TPASS百萬人次

立法院日前再修正財劃法，挹注地方金額將逾1.4兆元，行政院已提出覆議。行政院發言人李慧芝說，修法使中央被迫舉債5638億元，逾舉債上限，卓揆已表明不能當違法政府；至於覆議失敗是否釋憲，李說，會在憲法框架下採取合憲救濟，盼立法院回頭是岸，速審政院版財劃法。

此外，明年度中央政府總預算至今仍未付委審查，李慧芝盤點，TPASS2.0、藥物韌性整備計畫、蘇澳溪分洪治水計畫都會受影響，生育給付每胎補助到10萬元若無法如期上路，也將影響到明年10多萬新生兒家庭；交通部次長陳彥伯補充，TPASS上路以來有98.2萬人次常態使用，遍及北北基桃生活圈，將與立院爭取預算，否則影響非常深遠。