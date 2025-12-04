快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

聽新聞
0:00 / 0:00

明年度總預算還躺在立院 政院憂衝擊TPASS百萬人次

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

立法院日前再修正財劃法，挹注地方金額將逾1.4兆元，行政院已提出覆議。行政院發言人李慧芝說，修法使中央被迫舉債5638億元，逾舉債上限，卓揆已表明不能當違法政府；至於覆議失敗是否釋憲，李說，會在憲法框架下採取合憲救濟，盼立法院回頭是岸，速審政院版財劃法。

此外，明年度中央政府總預算至今仍未付委審查，李慧芝盤點，TPASS2.0、藥物韌性整備計畫、蘇澳溪分洪治水計畫都會受影響，生育給付每胎補助到10萬元若無法如期上路，也將影響到明年10多萬新生兒家庭；交通部次長陳彥伯補充，TPASS上路以來有98.2萬人次常態使用，遍及北北基桃生活圈，將與立院爭取預算，否則影響非常深遠。

行政院 財劃法 立法院

延伸閱讀

遭美方打臉？政院：企業訓練當地勞工很自然 台美磋商未就此交換

遭美打臉就改口 政院：企業赴美生產訓練勞工很自然

國防特別條例遭暫緩列案 政院不解：遺憾立院提違憲要求又擋排案

政院版財劃法遭暫緩列案 李慧芝：盼立院回頭是岸、理性審查

相關新聞

2016選總統輸蔡英文！朱立倫赴建中演講 自曝從政最大挫折

國民黨前主席朱立倫上月剛卸任，今天回到母校到建中演講，談及過去從政經歷，朱直言，自認在2016總統大選前選舉之路都很順遂...

被指批發淘寶貨「翻四倍賣」 小草女神反駁：將採取法律行動

有「新一代小草女神」之稱的民眾之聲「民眾台八線」主持人劉芩妤將爭取參選台中市西屯區市議員，網紅「四叉貓」肉搜並在臉書公布...

日台交流協會長隅修三：有人試圖武力改變現狀 台灣是日本重要友人

第49屆台日經濟貿易會議今天登場，台灣日本關係協會會長蘇嘉全表示，日本高市早苗新內閣10月上任後，多次重申將持續推動穩健...

【重磅快評】川普是否協防台灣？賴清德既舔美又疑美

賴清德總統接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪，主持人Andrew Ross Sorkin圍繞著台美關...

台訓練美勞工生產先進半導體 白委憂核心技術恐被迫傳授

台美關稅談判進入尾聲，美國商務部長盧特尼克昨天證實，台灣將訓練美國勞工生產先進半導體。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說...

捲聖石金業詐騙案被指要求警方道歉 林思銘駁：毫無所悉

標榜高檔黃金現貨買賣的「聖石金業」捲違法吸金案，有媒體報導指，聖石金業曾委由國民黨立委林思銘出面介入，要求警方致歉。林思...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。