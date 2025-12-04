反擊中國外交部 我方重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

美國總統川普簽署台灣保證實施法，中國大陸外交部3日回應，「中方堅決反對美國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來」。我外交部表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

外交部指出，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流；中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的台灣保證落實法案；中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

外交部呼籲國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑，外交部將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

外交部 台美關係 美國

