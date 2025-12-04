遭美方打臉？政院：企業訓練當地勞工很自然 台美磋商未就此交換

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台美關稅協議談判進入最後關鍵期。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4日透露，台灣將協助訓練美國勞工，引發外界關注；此說法與經貿總談判代表楊珍妮先前表示「未談及相關交換條件」不同。對此，行政院發言人李慧芝回應，企業赴美投資，在當地訓練勞工本屬常態，目前台美磋商中並未就此進行交換。

李慧芝表示，行政院台美經貿工作小組已依賴總統與行政院長卓榮泰指示，全力推動台美談判，希望爭取合理且有利的對等關稅稅率，並爭取納入美方232條款的關稅優惠待遇，若有進展，政府將適時向國人說明。

外界關注「訓練美國技術勞工」是否為新的談判條件。李慧芝指出，楊珍妮日前已說明，雙方目前沒有針對此議題交換意見，但企業跨國設廠、在地訓練勞工十分自然。

至於盧特尼克提及「台灣在美投資總額達3,000億美元」是否代表談判取得突破？李慧芝澄清，該數字為半導體業者在美國的投資總額，並非專指台灣企業，包括台積電（2330）、美光、德州儀器等先前宣布的投資案皆納入統計。

美國商務部 李慧芝

