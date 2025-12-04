陸方未預告遣返10詐欺犯 陳玉珍：是尊重台灣法治不是挑釁

大陸公安昨日在未事先通知的情形下，逕行將10名台籍詐騙通緝犯透過小三通送返金門，引發外界對兩岸共打機制的質疑。對此，立委陳玉珍受訪表示，此次事件不必過度政治化，「與其把它看成挑釁，不如視為大陸尊重台灣法治的一種方式。」

陳玉珍指出，兩岸官方目前缺乏溝通管道，在情勢緊繃下，大陸仍願將台籍涉詐人士遣返，而非留在大陸羈押判刑，「代表他們不願讓台灣的犯罪者把大陸當避風港」，同時也顯示「大陸對我方法治的基本尊重」。她直言，大陸近年抓詐欺相當嚴格，不容許利用兩岸政治氣氛規避刑責的情況持續存在。

她也批評台灣對詐欺處罰偏輕，「像太子集團那麼大的案子，主嫌竟能15萬交保，真的太輕。」也因此，多數台籍犯嫌更害怕被遣送至大陸受審。如今大陸選擇將人送回台灣，「某種程度上也是認可我們司法體系應當行使權責。」

對於外界質疑兩岸共打機制是否弱化，陳玉珍認為，這反而應該解讀是共打的實踐。「如果大陸要弱化共打，就不會把嫌犯送回來了，直接在大陸判刑關起來就好。」

她強調，台灣政府應該「接住大陸丟出的球」，展現相同行為的善意；像一些大陸人偷渡來台、已服完刑的人，我們也有需求要把他們送回去，也可以尋此模式送回大陸，她認為，這類事務性合作過去就曾存在，並不需要大張旗鼓，「我想兩岸總是要一點融冰」，也有助兩岸在嚴峻氛圍中恢復小幅度互信。

陳玉珍表示，詐欺犯罪是兩岸共同深惡痛絕的問題，若能在執法合作上累積正向動作，有助改善雙邊互動。「你與其解讀為不尊重，不如想成他願意讓台籍人士回來接受台灣法律制裁。這樣正面的心態來看待兩岸事務，對兩岸關係比較健康。」