韓粉注意！ 韓國瑜2026年公益桌曆 百張親簽小卡隨機送

立法院長韓國瑜今天在臉書宣布，2026年韓國瑜桌曆「典亮祝福，歲月同行」開放預購、12月17日全面發行，每本桌曆附上小卡，他更親筆簽下100張小卡隨機置入，盼購買民眾感受到祝福與溫暖。韓國瑜2026年桌曆網路價每分498元。

韓國瑜表示，這些年走遍台灣土地，看到許多人在自己的位置上努力打拚、照顧家人、關懷社會、愛護國家，也因為你們的陪伴同行，我一路走來，始終覺得滿心溫暖。

他指出，本次桌曆以「典亮祝福，歲月同行」為題，每本桌曆都會隨機附上兩款之一的小卡，象徵生活中的小確幸。此外，他還親筆簽名100張小卡，放在桌曆內隨機送出。數量不多，但每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的人多一份額外的祝福。

韓國瑜表示，希望桌曆能讓民眾在忙與累之間，或是偶然迷惘的時候，都能提醒自己「日子雖然不容易，但我們一起相伴」。最後他表示，若民眾有緣將桌曆帶回家，他會由衷感謝，並祝願所有人「祝福常伴、歲月善待所有」。