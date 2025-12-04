快訊

遭美打臉就改口 政院：企業赴美生產訓練勞工很自然

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

台美關稅談判仍在進行，美國商務部長盧特尼克昨天證實，台灣將訓練美國勞工生產先進半導體。行政院發言人李慧芝今天指出，行政院政務委員、經貿談判總代表楊珍妮已說明，台美磋商未對此交換意見，但企業到美國生產營運，在當地訓練勞工是很自然的事。

路透社先前報導，台美關稅談判進入尾聲，雙方正在洽談一項新協議，台灣可能承諾協助「訓練美國勞工」學習半導體製造，以換取美國降低對出口產品徵收的20%關稅，儘管行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮否認此一說法，然而盧特尼克昨天證實路透社報導內容。

針對談判進度，李慧芝今在行政院會後記者會時說，行政院台美經貿工作小組秉持總統跟院長指示，全力推進對美談判跟磋商，也爭取對我國合理且有利的對等關稅稅率，以及232關稅優惠待遇，有新的進展會適時跟國人說明。

對於美國商務部與行政院在「訓練技術勞工」上出現說法出入。李慧芝說，楊珍妮已說明，目前台美磋商中雙方未對此交換意見，但企業到美國生產營運，如果在當地訓練勞工的話，這也是很自然的事。

