綠民調半數民眾挺年改 藍：政府帶頭慣老闆 影響公教甄拔

民進黨今公布最新年金改革民調，49%民眾支持繼續推動年金改革，僅27%贊成停止改革。國民黨發言人牛煦庭表示，退休軍公教是少數族群，但不代表他們的權益不需要被照顧，國民黨同樣支持政府加大撥補勞保的力度，國民黨追求社會各界的共善，而非對立與仇恨。

民進黨發言人吳崢指出，若停止改革導致退撫基金破產由全民買單，高達76.2%的民眾認為不合理，僅11.9%認為合理。民調中針對政府補助制度，目前公保與勞保補助差距達20倍，有67.9%民眾認為不合理。

進一步依政黨屬性分析，民進黨支持者有68.5%支持繼續年改；即使國民黨支持者中，也有31.2%支持改革，值得注意的是，民眾黨支持者中更有52.7%支持持續年改，僅26.6%反對；依年齡屬性部分，30至39歲，有54.3%支持持續改革，40至49歲則有57.7%支持年改，均明確呈現年輕世代對公平與永續制度的期待。

牛煦庭表示，民調題目設計難免導引，參考即可。政府是公教的雇主，本來就有最終支付責任，過去年改的版本重傷退休權益、破壞信賴保護，形同政府帶頭成為「慣老闆」，這將會影響公教信心與人才甄拔，本就應該通盤檢討調整。

牛煦庭表示，經過各界對話，相關法案主軸最終僅是「停砍」，並列為國民黨優先法案，將照立院程序討論、持續推進。