藍批綠自我轉譯高市早苗原話 盼局勢升溫帶來政治紅利

日本首相高市早苗昨表示，日本對1972年「日中聯合聲明」有關台灣是中國一部分採取「理解並尊重」立場，沒有任何改變。民進黨發言人吳崢表示，高市早苗白話文就是「我知道了，但這是你的意思，跟我的意思不同。」國民黨發言人牛煦庭說，民進黨應理解這段對話背後的真實用意，而非試圖自我轉譯，期待局勢升溫帶來政治紅利。

吳崢指出，有媒體或網路上的KOL說，高市早苗支持台灣是中國一部分，但高市早苗原話是理解且尊重，白話文就是「我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思不同。」中國或很多網軍一直操作，要帶風向恐嚇台灣人民，錯誤詮釋國際法上狀態、打擊台灣人信心。

牛煦庭表示，高市早苗在答詢時，再次確認「中日聯合聲明」的內容符合日本的官方立場；而各界普遍的解讀，都能看出日本希望透過這樣的說明，讓局勢能稍微降溫、緩解僵局。

牛煦庭說，民進黨若心中真的有考慮到日本面對的困難，應該要理解這段對話背後的真實用意，而非試圖自我轉譯，再次期待升溫帶給民進黨政治紅利。

牛煦庭重申，國民黨主張「台灣沒事，日本沒事」，區域的穩定，才是國際社會共同追求的目標。