停砍公教年金立院協商破局 李來希：執政者不義 就直接表決

立院司委會今日協商攸關停砍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，由於朝野意見分歧，最終協商破局。全國公務人員協會前理事長李來希表示，民進黨刻意挑撥退休與在職人員間對立，既然沒有共識，是民進黨與執政者不義，那就進入院會直接表決了。

李來希在臉書貼文表示，公教退撫法案朝野協商一如預期協商破局，各說各話，雞同鴨講，民進黨仍然堅持己見，隱喻論述製造世代矛盾，刻意挑撥退休與在職人員間莫須有的對立，引用錯誤的資訊刻意要透過媒體轉播誤導民眾，忽視年改對退休公教人員的衝擊。

李來希說，朝野既然沒有共識，連最低公約數的停滯遞減都無法協商，那就進入院會直接表決了！不是我們不仁，而是民進黨與執政者不義，天道自在，由不得不公不義之人胡作非為！