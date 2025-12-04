快訊

黃國昌搬離汐止住台北豪宅區？ 陳宥丞：配合小孩學區租房

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨北市議員陳宥丞今出席南港區東新社宅新建工程開工典禮。記者林佳彣／攝影
民眾黨北市議員陳宥丞今出席南港區東新社宅新建工程開工典禮。記者林佳彣／攝影

民眾黨主席黃國昌被傳出已搬離新北汐止老家，目前住在北市仁愛路四段的豪宅。民眾黨北市議員陳宥丞今出席市府活動說，黃是配合小孩就學而在學區旁租房，也認為住在學校附近合情合理。

陳宥丞今出席南港區東新社宅新建工程開工典禮，被媒體問及黃國昌搬到北市豪宅一事。陳宥丞說，側面了解是，主席好像是從汐止房子被爆料後就主動積極的拆除既存違建，因為配合小孩的就學需求，就在小孩學區旁租了一個房子。

是否有選舉考量？陳宥丞說，這可能要問本人。但據他所知，住、居所在台灣本來就是有不同，法律上有戶籍但也有住所，在台灣是很合理、正常的事。他不清楚黃住在仁愛路是不是豪宅，但為了小朋友的通勤、小朋友的就學，住在學校附近是很合情合理，其他的細節自己就不知道。

媒體追問黃國昌如果真的要選新北，會搬去新北？陳宥丞說，這可能要問他本人，自己真的不能幫他答。

陳宥丞 小孩 黃國昌

