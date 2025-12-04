南韓電子入境卡列「CHINA（TAIWAN）」 陳冠廷：台灣主權獨立

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
外交部近期接獲民反映，韓國電子入境卡將台灣錯誤列示為CHINA（TAIWAN），數度向韓國政府交涉，迄仍未正面回應。圖／聯合報系資料照
外交部近期接獲民反映，韓國電子入境卡將台灣錯誤列示為CHINA（TAIWAN），數度向韓國政府交涉，迄仍未正面回應。民進黨立委陳冠廷表示，台灣是主權獨立的實體，與中華人民共和國互不隸屬，韓國官方系統將台灣放在「CHINA」下，無論在事實、法律或台灣人民情感，都完全不能接受。

陳冠廷指出，目前韓國電子入境卡的「國籍」欄位雖然可以選填「TAIWAN」，但在「出發地」與「下一目的地」欄位卻被迫只能選擇「CHINA（TAIWAN）」，系統中同時還存在「CHINA P.R.」等選項，前後自相矛盾，更凸顯韓方在制度設計上，對台灣地位欠缺正確認知。

陳冠廷認為，從國內憲政體制的國號來詮釋，或許有人會覺得這種標示還勉強說得過去；但在當代國際政治與話語權的現實下，「CHINA（TAIWAN）」只會被解讀成台灣隸屬中國，對台灣主體性極為不利，絕對沒有接受的空間。

陳冠廷強調，這絕對不是單純的技術問題，而是關乎主權與國家地位的政治問題。韓國是台灣旅客最常前往的國家之一，雙方人民往來密切、台韓在印太區域安全與經貿上也有高度合作，正因為台灣真正把韓國當作民主夥伴，才更不能容忍韓國政府在官方文件上矮化台灣。

陳冠廷指出，台灣長期主張 「中華民國台灣是主權獨立國家、兩岸互不隸屬」，任何將台灣納入中國框架之下的文字或標示，無論是「CHINA（TAIWAN）」還是其他變形說法，本質上都是在替北京的一中框架服務，「既無助於區分台灣與中國，反而會被誤讀成台灣是中國的一部分。」

陳冠廷以日本最近開放在日台灣人，得以申請戶籍資料改為登記「台灣」為例，指出日本證明在不改變其對外政策框架的前提下，民主國家完全可以用更尊重人權與認同的方式，處理國籍與地區標示。他強調，台灣作為主權獨立的實體，理應在國際往來中得到最基本的尊重。

韓國 陳冠廷 主權

