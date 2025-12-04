快訊

朝野唇槍舌戰無交集 停砍公教年金草案協商破局

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
在野推動停砍公教年金修法。圖／聯合報系資料照片
在野推動停砍公教年金修法。圖／聯合報系資料照片

停砍公教年金相關修法草案日前送出立法院司法及法制委員會，但因尚無共識，均交黨團協商。立院司委會召委翁曉玲今上午召集協商，朝野爆發言語交鋒，民進黨立委吳思瑤因發言時間超過，翁曉玲直接將其消音。最後協商無共識，翁曉玲宣告依「立法院職權行使法」處理。

立院司委會今將針對攸關停砍公教退休金的「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」進行協商，由翁曉玲召集並主持。會議一開始即出現火藥味。吳思瑤說，2017討論年改花一整年，遺憾改革喊停只用一天，年改走回頭路，在野黨說只是停下來而不是倒退，但為何有成效的好事要喊卡，肯定公教人員貢獻，但這些條文民進黨團都無法接受，要為下一代發聲。

國民黨立院黨團書記長羅智強說，在職公教人員不會退休？民進黨向來喜歡操作對立，是把在職公教人員當笨蛋？當初選擇報考，考量的除了在職薪水外，還有國家可以給什麼退休保障。做在職跟退休對立，邏輯要好一點。並非要回到年改前，公教人員為了民進黨年改，已付出很大代價，不過是卑微拜託停砍而非恢復，民進黨聽不到這麼卑微的需要。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，民進黨一直強調會破產，用破產來騙人嚇人，怎麼可能有破產問題？破產不會發生，不能發生，也不可能發生，因為法律明定政府有撥補的責任。到今年為止已經被砍了3分之1，可以停了吧，為何要犧牲退休公教。

國民黨立委鄭天財說，大家都喜歡引用前總統馬英九，馬總統確實有說年改，但非支持現行年改。前總統蔡英文確實執行年改，請時任副總統陳建仁召開年改委員會，找了各機關、專家，開了共20次會議。據年改委員會討論，行政院、考試院提出相關修法版本到立院，他也參加審查會，民進黨在立院占絕對多數，根本不聽考院、政院跟在野黨立委意見，按照時任立委段宜康的版本大砍、亂砍，所以現在要停砍。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，退休的人領太多，在職者補進去的被領走，這是世代共有資產，如果前人揮霍，後面的人沒水喝，這不是世代矛盾，現在退休撫卹的人領的都是當年繳的，在職的人補進去的，不要把撥補跟挹注混為一談。

吳思瑤之後發言補充，要喊卡的委員沒有解釋要拿哪裡的財源來補，要增加政府支出，就要告訴社會，停砍年金後的財源在哪裡。要丟給國家來補，要犧牲哪些社福、教育？要犧牲國防嗎？若要大幅調高費率，公教人員同意嗎？

吳思瑤諷刺說，救國團有61筆土地、16億現金，人民公決要不要拿這筆錢來補？世界各國都在做年改，因為環境在變，每個國家都在面對年改問題。當初說砍得不夠多不夠快的是民眾黨團總召黃國昌。但因吳超過發言時間仍堅持發言，翁曉玲逕行消音，翁說「要維持會場秩序。」

吳思瑤將勞退勞保不同、國考報考人數趨勢圖分別送給張啓楷、羅智強。吳指馬英九執政時期，國考報考人數下滑，與羅爆發口角，二人就連翁曉玲喊休息後仍在吵架。

休息結束，翁曉玲眼見今日會議難有共識，翁曉玲宣告，因會議無法取得共識，依照立法院職權行使法相關規定處理，會議結束。

年改 公教 翁曉玲

