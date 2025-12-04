【重磅快評】賴清德打破魔咒換來林俊憲的憋屈？

前總統陳水扁近來點評2026選情，指總統賴清德有望在2026翻轉藍綠版圖，因為賴是「最會打破魔咒的總統」，還說「我的第六感很準」；有意思的是，他卻偏偏力挺賴清德並不屬意的邱議瑩、陳亭妃，是故意為之或客觀評論？其中攙雜扁賴恩怨情仇，也讓民進黨的派系突檯面化。

賴清德的喜怒好惡常藏不住，任何人都看出來，即使要經過黨內初選程序，但賴早已「欽點」賴瑞隆及林俊憲出戰南二都；但面臨黨內派系拉扯及藍營戰將柯志恩、謝龍介的挑戰，攸關2028大局，賴清德不得不謹慎行事，這時陳水扁出來指點江山，擺明是要讓賴清德難堪。

陳水扁畢竟老江湖，他受訪先捧賴清德，指2026雖是賴的期中考，按慣例多不利民進黨，但賴過去屢打破政治魔咒，有望翻轉傳統選情，他稱賴具備逆勢能力，「我的第六感很準」；但他又拿高雄市長陳其邁常肯定邱議瑩，認為她能承接市政藍圖，直接忽略賴瑞隆，形同站隊英蘇同盟，賴清德心裡自然不是滋味。

陳水扁更加重力道，在臉書力挺賴清德從不給好臉色看的陳亭妃，在臉書表態「期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴總統本命區，進而連任總統」，還說陳亭妃5戰5勝，是藍委謝龍介的天敵。

阿扁這番說法形同認證賴清德的愛將林俊憲根本不是謝龍介的對手，如果清德強勢操作提名林俊憲，進而 丟掉本命區，2028也就不用談。

這番說法讓林俊憲滿面豆花，只能憋屈回應「我們一本初衷，給阿扁前總統最誠摯美好的祝福」，卻使賴清德進退維谷。阿扁出招果然精準到位，提振反賴聯盟氣勢。

但阿扁何出此招？背後恐有千絲萬縷的政治恩怨情仇，最大癥結仍在自己的特赦案。蔡英文時期始終沒處理特赦案，最大的問題在於認罪與沒收不法所得，因阿扁不願接受，導致特赦未能達成。

賴清德則多次表態支持赦特，還說不是只有他支持特赦，郝龍斌、星雲大師及很多藍營政治人物也是，甚至把赦扁作為爭取民進黨總統提名的訴求；賴取得政權後安排扁系人馬擔任要職，外界認為賴的盤算是準備著手解決這個燙手山芋、鋪陳赦扁，但始終只聞樓梯響。

即使今年520前再度傳出可能有動作，阿扁的兒子陳致中受訪再稱，特赦是總統發動，就看賴清德怎麼思考，政治問題應該政治解決。但特赦案在賴清德手上卻變得更加複雜，不光是認罪與沒收不法所得而已，還有案件停審不適用赦免法、追訴時效等問題，加上黨內一直有不同意見、社會評價兩極，賴始終不敢出手。

賴清德鼓動民團發動大罷免，扁曾對賴開砲，提醒賴「政治是高度妥協的藝術」，勸賴理智應對；這次陳水扁與賴清德唱反調，公開力挺邱議瑩、陳亭妃，應屬另一次提醒賴莫忘特赦。面對少數執政，黨內又有強大的反賴聯盟，加上邱議瑩、陳亭妃實力不遜賴瑞隆、林俊憲，甚至民調領先，或多或少也加強了阿扁的底氣。