農友今赴行政院提訴願 控國產署違法終止租約害失去公地放領資格

來自南投的農友在名間鄉反焚化爐自救會、看守台灣協會和監督施政聯盟的陪同下，今上午到行政院前召開記者會，控訴財政部國有財產署南投辦事處違法終止他們承租國有農地耕作的租約，恐將失去此次可申請公地放領的資格，無法受惠賴清德總統日前宣布的德政，因此前往行政院陳情，並對國產署的違法處分提起訴願，要求廢止及撤銷國產署的違法公文。

今於行政院前抗議團體表示，南投縣政府規畫在名間鄉蓋焚化爐，向國產署申請撥用7.5公頃國有農地，此有償撥用案雖經行政院核定辦理，但國產署南投辦事處卻違反耕地三七五減租條例和國有財產法，在土地尚未變更編訂的情況下，違法片面終止已在該國有地耕作數十年的農友租約，並撥地給南投縣政府。

根據賴清德總統宣布重啟公地放領政策，這些原本具有放領資格的承租人，卻因國產署的違法處分而失去放領資格，因此向行政院提起訴願，要求撤回終止租約和違法撥用土地的處分，還給農民應有的權益與公道。

繼承父母承租南投名間外埔段國有農地的賴女士表示，今年四月收到南投縣環保局公文，說要辦理「南投縣垃圾處理及再生能源中心」用地取得的地上物查估作業，才知道承租的國有農地要蓋焚化爐。當賴清德總統在11月21日宣布公地放領政策後，國有土地移給縣府時還沒有公地放領政策，問是否可以爭取公地放領，不要蓋名間焚化爐。

名間鄉反焚化爐自救會成員陳品蓉表示，國產署南投辦事處違法終止農友的租約，還違法撥地給南投縣政府，但根據法規，國有農地未變更成非耕地之前不得終止租約，也不能撥用土地，因此國產署違法終止租約的情況下，承租人的租約仍應還是有效，理應符合這次公地放領的申請資格。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，幾次透過立委向國產署質疑該國有農地違法撥用問題，但國產署無視法律明確規定，草率核准撥用本案國有農地，進而波及農民的農地租用及公地放領權益，區域計畫中央主管機關或農業中央主管機關可以在不考量利害關係人意見時就逕行同意變更，竟容許「先上車後補票」，剝奪公民在土地使用分區上，變更程序的知情與參與決策權益，也凸顯國產署在行政程序上的粗暴、失當與明顯違規。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，國產署法盲亂賣國有地不是首次，過去曾因多個產業園區用地9成以上是國有地，發現國產署罔顧產創條例牴觸國有財產法大面積國有地不讓售的法規，早已讓售數十公頃國有地。這些案件中，看到中央和地方政府聯手為了選址不當、空汙難散的名間焚化爐案，不惜違法行政、犧牲優良農地和農民權益，要求認定南投辦事處終止租約的處分無效，還給農民有效的租約及申請公地放領的資格。