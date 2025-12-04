翁曉玲提修法貪5萬以下免罰挨批 民進黨團：支持調整刑度

國民黨立委翁曉玲提出「貪汙治罪條例」修正草案，主張貪汙金額5萬元以下可免除其刑，引發社會議論。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，立法委員順應各種民間提議都很好，但是修法必須深究相關刑度及配置，「我們支持將刑法進行刑度調整。」

台北市環保局一名黃姓清潔隊員，涉嫌將回收的電鍋轉贈拾荒老婦，士林地方法院判處有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。翁曉玲有意在近期提出「貪汙治罪條例」修正草案，明定貪汙金額5萬元以下者可不罰，藉此將微罪不舉的精神明文入法。

針對翁曉玲的修法方向，鍾佳濱上午在立法院受訪時說，所謂的微罪不舉跟徹查到底，兩者衝突如何在法條上呈現，社會普遍認同嚴懲貪汙治罪，但是相關法制刑度一旦提高，法官跟檢察官就很難做到所謂的微罪不舉。

鍾佳濱指出，過去面對社會重大案件，經常沒有考慮均衡配置，只是一味地提高相關刑度，然而面對部分輕微案件，大家希望能夠免除其刑，因而創設其他不同刑度，立法委員順應各種民間提議都很好，但是修法必須深究相關刑度及配置，而背後更是存在整個體系的考量。

鍾佳濱表示，針對部分屬於微罪的範圍，未來應該在刑法加以區隔，民進黨團支持透過刑法調整，不管是加嚴還是加寬，都應該考量刑度配置的均衡思考，而不是一味地加嚴格或放寬，否則將來會在個案造成很大困擾。

此外，有鑑於多位民代捲入助理費爭議，國民黨立委陳玉珍近日提出相關修法，明定助理費一定數額由立委「統籌運用」且免檢據核銷，朝野多名現任立委都有望獲得解套，傳出部分連署該法案的國民黨立委陸續撤簽。

鍾佳濱指出，藍白兩黨過去經常使用逕付二讀、沒收討論、黑箱表決及過水協商等伎倆，國民黨立委撤簽就代表禁不起社會檢驗，因為任何法案只要進入委員會審查，連署的立委就必須公開表達立場，也會因此受到選民的嚴厲檢視，這也是立委在國會問政的基本態度。

鍾佳濱說，這些立委撤簽有兩種可能，其一是害怕被選民認為支持該法案，擔心對於未來的選舉恐怕不是好事，其二則是想要再度透過逕付二讀，如此就不用在委員會討論並且表態，「只要在很短的時間，表決器一閃即過，選民不知道他們的立場」，這是逃避社會監督的做法。