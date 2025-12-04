吳崢：高市早苗「理解」台是陸一部分 白話是我知但跟我意思不同

日本首相高市早苗3日在參議院答詢時表示，日本對1972年「日中聯合聲明」有關台灣是中國一部分採取「理解並尊重」立場，沒有任何改變。民進黨今表示，原話是理解且尊重，白話文就是我知道了，但這些都是網軍一貫手法，錯誤詮釋國際法上狀態、打擊台灣人信心。

民進黨今記者會上，有媒體詢問如何看待高市早苗態度轉變、承認台灣屬於中國？民進黨發言人吳崢表示，問題陳述是錯誤的，高市早苗在參議院答詢中完整回覆是，日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重。

吳崢指出，有媒體或網路上的KOL說，高市早苗支持台灣是中國一部分，但高市早苗原話是理解且尊重，白話文就是我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思不同。

吳崢說，中國或很多網軍一直操作，要帶風向恐嚇台灣人民，想要讓台灣人覺得被國際放棄、切割，要讓台灣人對周邊友邦失去信心，之前高市早苗詢答時就提到，日本在舊金山和約中，放棄台灣相關權利，所以不評論法律狀態，當時就有很多人解讀說日本又向中國低頭、台灣又被切割，這些都是一貫手法，錯誤詮釋國際法上狀態、打擊台灣人信心。

吳崢強調，至於媒體提及的蘇一峰醫師也是一樣的脈絡，今年三月時，日本首相還是石破茂，當時在國會被問到類似議題，石破茂當時出具答辯書、白紙黑字，說日本政府歷屆內閣官方立場，對1972年日中聯合聲明當中，中國表達台灣是中國領土的陳述，理解跟尊重，「也就是我知道你的說法了」，同時日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力，這是國際法中較生硬部分。