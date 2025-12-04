快訊

救出鄰居仍自責 宏福苑倖存者：每次有人叫我英雄 心都會碎掉

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

LINE免費貼圖7款！超Q獨角獸免任務用半年 《間諜家家酒》淘氣登場

中國抹黑台灣保證實施法案 外交部：凸顯霸權心態

中央社／ 台北4日電

針對中國外交部與國台辦於昨天連番針對台美關係及台灣主權發表不實言論，外交部發言人蕭光偉今天說，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

蕭光偉表示，外交部注意到中國外交部及國台辦發言人昨天各自在例行記者會，針對台美關係及台灣主權再度發表不實言論。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

蕭光偉強調，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流，中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門民主程序完成立法的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance ImplementationAct），中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

蕭光偉表示，外交部呼籲國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑，外交部將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

外交部 台美關係 主權

延伸閱讀

輝達力阻晶片出口限制有望成功 黃仁勳稱不確定中國是否會買H200

回應川普簽署「台灣保證落實法案」 府方：台美關係更緊密了

電子入境卡遭錯誤列示…外交部呼籲南韓政府盡速更正

南韓電子入境卡將台灣「列為中國大陸」 外交部交涉籲儘速更正

相關新聞

綠民調半數民眾挺年改 藍：政府帶頭慣老闆 影響公教甄拔

民進黨今公布最新年金改革民調，49%民眾支持繼續推動年金改革，僅27%贊成停止改革。國民黨發言人牛煦庭表示，退休軍公教是...

吳崢：高市早苗「理解」台是陸一部分 白話是我知但跟我意思不同

日本首相高市早苗3日在參議院答詢時表示，日本對1972年「日中聯合聲明」有關台灣是中國一部分採取「理解並尊重」立場，沒有...

核三重啟無須對「非核家園」表態？綠營自信從哪來

台電評估核二、核三廠重啟具可行性，經濟部已核定台電提交的「現況分析報告」，經濟部長龔明鑫表示，最順利情況下，2028年核三廠能通過原能會審核重啟。 由於民進黨長期抱持「反核」立場，甚至曾有「我是人，我反核」的激烈表態。各界關注民進黨如何在「非核家園」目標上表態。同時龔明鑫提到2028年重啟核三，是否有「選舉考量」也引發政治聯想……

陸方未預告遣返10詐欺犯 陳玉珍：是尊重台灣法治不是挑釁

大陸公安昨日在未事先通知的情形下，逕行將10名台籍詐騙通緝犯透過小三通送返金門，引發外界對兩岸共打機制的質疑。對此，立委...

韓粉注意！ 韓國瑜2026年公益桌曆 百張親簽小卡隨機送

立法院長韓國瑜今天在臉書宣布，2026年韓國瑜桌曆「典亮祝福，歲月同行」開放預購、12月17日全面發行，每本桌曆附上小卡...

遭美打臉就改口 政院：企業赴美生產訓練勞工很自然

台美關稅談判仍在進行，美國商務部長盧特尼克昨天證實，台灣將訓練美國勞工生產先進半導體。行政院發言人李慧芝今天指出，行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。