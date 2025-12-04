我訓練美勞工換關稅調降 鍾佳濱：欣慰 半導體產業舉世公認成就
台美關稅談判進入尾聲，美國商務部長盧特尼克昨天證實，台灣將訓練美國勞工生產先進半導體。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說，我國半導體產業是舉世公認的成就，樂見台美雙方共同促成人力素質提升，「美國向台灣技術勞動力看齊，我們也是覺得很欣慰。」
路透社先前報導，台美關稅談判進入尾聲，雙方正在洽談一項新協議，台灣可能承諾協助「訓練美國勞工」學習半導體製造，以換取美國降低對出口產品徵收的20%關稅，儘管行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮否認此一說法，然而盧特尼克昨天證實路透社報導內容。
鍾佳濱上午在立法院受訪時指出，我國半導體產業是舉世公認的成就，美方也因此肯定相關技術人員素質，「我們當然非常樂意在這樣的架構之下，共同促成半導體人力素質的提高」，具體方法有待雙方進一步磋商。
「別人肯定技術能力強的時候，我們絕對不會吝惜」，鍾佳濱表示，台灣提供世界高技術的優質勞動力，希望不只台灣有美國也有，「美國能夠向台灣的技術勞動力看齊，我們也是覺得很欣慰」，未來有賴雙方以各自的資源與能力促成，半導體產業需要更緊密的產業鏈，世界各國不只是技術共享，未來相關勞動力也應該跟著提升。
此外，賴清德總統近日以特邀貴賓身分接受「紐約時報」專訪，談及希望透過關稅談判，深化台美雙邊經貿關係。鍾佳濱指出，國際社會清楚認知台灣是一個國家、有自己的主權地位，不僅有2300萬享受民主自由法治的人民，而且定期舉行總統選舉，如同副總統蕭美琴在國際場合被稱呼台灣副總統，這就是肯定台灣的國家地位。
鍾佳濱說，賴總統身為中華民國國家元首、憲法守衛者，當然有義務也有權利向國際社會發聲，儘管朝野政黨有不同的立場跟評論，但是面對國人共同打拚取得的經濟成果，大家都希望在國際舞台能夠抬起頭，「朝野對內進行民主競爭，對外則要整體團結。」
