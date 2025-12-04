綠民調52%小草挺繼續年改 吳思瑤：唯民意能讓藍白懸崖勒馬

藍白推動「反年改」修法，擬停調降公教人員年金，預計最快12日立院院會表決。民進黨揭露民調，僅27%國人認為要停止年改，且民眾黨支持者中高達52.7%認為要繼續，民進黨發言人吳崢說，大部分的小草還是支持正義？民進黨政策會執行長吳思瑤則說，唯有民意能讓藍白懸崖勒馬。

民進黨今早召開「公教年金改革議題民調」記者會，吳崢拿出民進黨民調中心最新數據表示，支持繼續年改的支持度有49％，認為應要停止年金改革則只有27%；若問退撫基金破產該由全民買單？高達76.2人認為不合理，僅11.9%人認為合理；若再問政府補助公保、勞保差距達20倍是否合理？高達67.95％者認為不合理，僅13.5%人覺得合理。

吳崢說，若交叉分析政黨，民進黨支持者高達68.5%人認為要繼續，18.5%人認為要停止；國民黨支持者有31.2%人認為要繼續、48.1%覺得應該停止年改；民眾黨部分則高達52.7%認為應該繼續年改，僅26.6%人不同意。至於年齡，30到39歲有54.3%認為要繼續年改，僅16.9%覺得應該停止；40到49歲民眾同樣有57.7%認為要繼續、22.5%認為應該停止。

吳崢說，大部分的小草還是支持正義，還是支持應該要推永續的年金制度政策。

吳思瑤則說，2017年蔡英文總統領導朝野對話，成立年改委員會，由陳建仁副總統擔任召集人，2017年台灣花整年討論跟充分對話，但2025年的立法院卻粗暴、只用在委員會討論一天，就要快速送出年改議案，「我們的民主再走回頭路。」

吳思瑤說，藍白鐵了心要用討論過水協商，來面對終止年改的嚴肅世代正義的議題，藍白就是等著表決，由藍委翁曉玲召集黨團協商，一關一關挺進，下周五年改的議題就可以在立法院被強行表決、被碾壓通過，年改是民生議題，關乎世代正義，更關乎國家的財政永續，「藍白的立委這個會期不是說民生優先？那為何帶給整個國家社會三大不公平？」

吳思瑤指出，重退休、輕現職；重公教、輕勞工/老農／國保；基金缺口全民承擔，攸關世代正義，財政永續，年改半途而廢就是透支未來，年改不是只關乎公教人員誰領的多，關乎的是全民的納稅錢未來要用在哪裡，造成國家預算排擠。

吳思瑤還說，請大家拿起電話跟自己選區的立委來訴求，因為這個失控的立法院，唯有民意能讓藍白懸崖勒馬，三思而後行。