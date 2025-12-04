醫療科技展開幕 賴總統：醫療、科技強強聯手 積極拓展智慧醫療

2025年醫療科技展今開展，總統賴清德於開幕典禮時指出，台灣正站在發展醫療科技的最佳時機，主因有三大面向，基礎扎實、政策支持、聚落成形，特別是半導體、5G通訊等科技優勢，讓醫療科技具備強強聯手的競爭力，政府啟動五年489億的「健康台灣深耕計畫」，其中一部分就是希望推展智慧醫療，而醫療新南向布局也拓展至10國13中心，展現出台灣的醫療力量。

賴總統致詞表示，生策會長年推動跨域整合，讓台灣在全球健康產業版圖扮演愈來愈關鍵的角色，今年醫療科技展多達30國、近百家海外醫院及200多家海外商會參與。

他指出，台灣正站在發展醫療科技的最佳時機，原因包括三大面向。第一，台灣擁有堅實基礎，不僅醫療水準國際認可，生物科技產業規模成長快速，半導體、人工智慧、物聯網、雲端運算與5G通訊等科技優勢，更讓醫療科技具備「強強聯手」的競爭力。

第二，是政府持續投入政策、法制與經費。自2016年推動「5+2產業創新計畫」以來，精準醫療已被列為國家核心戰略。賴清德說，自他上任後成立「健康台灣推動委員會」，布局智慧醫療、再生醫療、精準醫療，希望以政府為後盾，強化國民健康與產業競爭力。

立法院近年也陸續通過「生物醫藥產業發展條例」、「再生醫療法」、「再生製藥條例」等，提供業者更健全的法規環境。政府並啟動五年489億元的「健康台灣深根計畫」，同時導入衛福部推動的FHIR標準，期望加速科技融入醫療流程。

第三，產業聚落快速成形，全台北中南均建置生技與醫療科技園區，形成串聯效應，讓產業真正落地生根。賴清德強調，台灣不僅要立足本土，更要積極走向國際。

賴總統表示，台灣醫療新南向布局已從原本一國一中心，到一國雙中心，再到現在的多國合作，將其擴大至「10國13中心」，並逐步深化醫療服務、醫材、生技與智慧醫療的國際輸出。此次生策會與捷克簽署合作案，也象徵台灣已有能力以醫療科技協助國際、展現善的力量。