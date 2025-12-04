提修貪5萬以下免罰惹議 翁曉玲：綠委、法務部也修卻扣她帽子
黃姓清潔隊員因民眾丟棄僅值32元的電鍋，轉送他人被依貪汙罪起訴並獲判緩刑。對此，國民黨立委翁曉玲提案修法，主張微罪不舉，貪汙金額5萬元以下可免除其刑，遭律師林智群批亂修法。翁曉玲今反擊，綠委、法務部也提案修法，且法務部版本行政院已審竣完畢，準備送立法院，大家修法方向一致，卻扣她帽子。
翁曉玲今出席黨團記者會，她說，昨日司法法制委員會詢答中，針對電鍋貪汙案質詢法務部長鄭銘謙，沒想到遭部分媒體引述林智群臉書質疑，但目前現行法就說可以減輕其刑，且除她以外，民進黨立委賴瑞隆、陳冠廷、莊瑞雄及法務部也陸續提案修法，只要情節輕微，所得利益在5萬元以下，可以減輕其刑或免除其刑，大家修法方向是一致的。
翁曉玲批評，朝野紛紛提出修法，卻被部分媒體栽贓、扣帽子，說她要將貪汙除罪化，根本是造謠、雙標。
國民黨團副書記長陳玉珍說，大家看到詐騙集團15萬交保、但一位有愛心清潔隊員，卻被以貪汙罪嫌起訴，全國人民都看不下去。貪汙治罪條例第12條原本就明定，犯第4條至第6條之罪，情節輕微而所得或所圖得財物或不正利益在5萬元以下可以得減輕其刑，但沒有免除其刑，修法加上「或免除」3字，是給法官量刑工具，不是叫法官從此以後5萬元以下都判免除其刑，兩者是不一樣的。
陳玉珍強調，藍綠兩黨甚至法務部都有提出相關修法，批評林智群為了抹黑國民黨扭曲事實。
國民黨團副書記長王鴻薇說，他們也肯定綠委願意回應社會的質疑，認為這種案子不該再發生，沒想到民進黨側翼律師林智群故意混淆視聽，以律師之名攻擊在野黨，但這次踢到鐵板，不僅沒有去讀過翁曉玲的提案就抹黑，甚至賴瑞隆也有提案，林智群難道是隔山打牛，要幫其他綠委邱議瑩、許智傑？看來民進黨在高雄已經殺得昏天暗地，連側翼都加入大戰。
王鴻薇表示，他們也呼籲法務部能夠加速修法，且鄭銘謙也說他們已經提出修法要送行政院，希望他們能夠在本會期就能夠從行政院送到立法院，然後立法院盡速排案審查，盼院版趕快過來。
