快訊

拿清潔隊員缺去賣官沒在怕 法律只會懲罰好人？

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

專家提醒電水壺燒開水必遵守的一個原則 大多數人都忽略了

聽新聞
0:00 / 0:00

提修貪5萬以下免罰惹議 翁曉玲：綠委、法務部也修卻扣她帽子

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨團今開「雙標再現！法務部修法没問題！翁曉玲提案被出征？」記者會，立委翁曉玲、副書記長陳玉珍、王鴻薇出席。記者劉懿萱／攝影
國民黨團今開「雙標再現！法務部修法没問題！翁曉玲提案被出征？」記者會，立委翁曉玲、副書記長陳玉珍、王鴻薇出席。記者劉懿萱／攝影

黃姓清潔隊員因民眾丟棄僅值32元的電鍋，轉送他人被依貪汙罪起訴並獲判緩刑。對此，國民黨立委翁曉玲提案修法，主張微罪不舉，貪汙金額5萬元以下可免除其刑，遭律師林智群批亂修法。翁曉玲今反擊，綠委、法務部也提案修法，且法務部版本行政院已審竣完畢，準備送立法院，大家修法方向一致，卻扣她帽子。

翁曉玲今出席黨團記者會，她說，昨日司法法制委員會詢答中，針對電鍋貪汙案質詢法務部長鄭銘謙，沒想到遭部分媒體引述林智群臉書質疑，但目前現行法就說可以減輕其刑，且除她以外，民進黨立委賴瑞隆、陳冠廷、莊瑞雄及法務部也陸續提案修法，只要情節輕微，所得利益在5萬元以下，可以減輕其刑或免除其刑，大家修法方向是一致的。

翁曉玲批評，朝野紛紛提出修法，卻被部分媒體栽贓、扣帽子，說她要將貪汙除罪化，根本是造謠、雙標。

國民黨團副書記長陳玉珍說，大家看到詐騙集團15萬交保、但一位有愛心清潔隊員，卻被以貪汙罪嫌起訴，全國人民都看不下去。貪汙治罪條例第12條原本就明定，犯第4條至第6條之罪，情節輕微而所得或所圖得財物或不正利益在5萬元以下可以得減輕其刑，但沒有免除其刑，修法加上「或免除」3字，是給法官量刑工具，不是叫法官從此以後5萬元以下都判免除其刑，兩者是不一樣的。

陳玉珍強調，藍綠兩黨甚至法務部都有提出相關修法，批評林智群為了抹黑國民黨扭曲事實。

國民黨團副書記長王鴻薇說，他們也肯定綠委願意回應社會的質疑，認為這種案子不該再發生，沒想到民進黨側翼律師林智群故意混淆視聽，以律師之名攻擊在野黨，但這次踢到鐵板，不僅沒有去讀過翁曉玲的提案就抹黑，甚至賴瑞隆也有提案，林智群難道是隔山打牛，要幫其他綠委邱議瑩、許智傑？看來民進黨在高雄已經殺得昏天暗地，連側翼都加入大戰。

王鴻薇表示，他們也呼籲法務部能夠加速修法，且鄭銘謙也說他們已經提出修法要送行政院，希望他們能夠在本會期就能夠從行政院送到立法院，然後立法院盡速排案審查，盼院版趕快過來。

國民黨團今開「雙標再現！法務部修法没問題！翁曉玲提案被出征？」記者會，立委翁曉玲、副書記長陳玉珍、王鴻薇出席。記者劉懿萱／攝影
國民黨團今開「雙標再現！法務部修法没問題！翁曉玲提案被出征？」記者會，立委翁曉玲、副書記長陳玉珍、王鴻薇出席。記者劉懿萱／攝影

修法 法務部 貪汙

延伸閱讀

手足特留分存廢 明年修法

清潔員好心送電鍋給拾荒婦遭判刑 律師4點曝原因

兄弟姊妹特留分規定 鄭銘謙：研議修法

一表看明星國中「建北錄取率」 律師曝昔日代價大：被老師打到心理創傷

相關新聞

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

為反制藍白不在籍投票，民進黨團提案投票日及前一日均應放假一天，被稱作「民主假」，繼前立委林濁水批「鬧夠沒有」後，行政院前...

吳崢：高市早苗「理解」台是陸一部分 白話是我知但跟我意思不同

日本首相高市早苗3日在參議院答詢時表示，日本對1972年「日中聯合聲明」有關台灣是中國一部分採取「理解並尊重」立場，沒有...

我訓練美勞工換關稅調降 鍾佳濱：欣慰 半導體產業舉世公認成就

台美關稅談判進入尾聲，美國商務部長盧特尼克昨天證實，台灣將訓練美國勞工生產先進半導體。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說...

紐時專訪 賴總統：中國經濟非常不好 台灣樂意幫助解決問題

賴清德總統以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪時表示，中國目前的經濟非常不好，希望中國國...

綠民調52%小草挺繼續年改 吳思瑤：唯民意能讓藍白懸崖勒馬

藍白推動「反年改」修法，擬停調降公教人員年金，預計最快12日立院院會表決。民進黨揭露民調，僅27%國人認為要停止年改，且...

李四川願參加新北市長初選 黃國昌：令人敬重的長輩

備戰2026年新北市長選舉，台北市副市長李四川昨天表態，願意參加國民黨新北市長初選，倘若藍白合也會跟民眾黨初選。有意參選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。