獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲涉貪案本月11日起召開辯論程序，柯聲請辯論程序、宣判時錄音、錄影法庭直播前天被駁回，合議庭僅裁准「事後」可在司法院網站公開播送，柯文哲不服，決定提抗告，書狀將盡速遞交台北地方法院。

柯文哲想讓貪汙案審理全程攤在陽光下，在與辯護律師等人交換意見後，認為京華城、政治獻金等案審理至今，交互詰問已實施完畢、並進入言詞辯論程序，再無法庭錄音錄影公開播送實施辦法總說明所稱的「外洩隱私致難以回復損害之事由存在」。

為此，柯決定依法院組織法第90條第4項前段提出抗告，請求台灣高等法院撤銷原裁定，並裁定准予於本案辯論、 宣判程序進行時「同步」公開播送。

按審理規畫，「柯案」下周將展開為期2周的證據提示、檢辯辯論再訂宣判庭期，即日起的法庭活動是否可以直播呈現？准駁的壓力將轉嫁二審。

台北地院合議庭日前審查柯「直播」聲請案，法源是今年7月16日通過的法院組織法、10月9日通過的法庭錄音錄影公開播送實施辧法，裁定主文為「本院113年度金訴字第51號違反貪汙治罪條例等案件之言詞辯論及裁判之宣示所為之錄音、錄影，准予實施公開播送」。

裁定指出，柯聲請就言詞辯論及裁判宣示所為的錄音、錄影公開播送，因本案涉及重大公共利益，又為社會矚目案件，公開播送並無妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或有對程序參與人及他人生命、身體、隱私、營業秘密或其他權益造成損害之虞，應准許。

裁定並稱公開播送以「完整播送」為原則，考量本案被告等人起訴事實具相關連性、難以分割，因此，職權裁定就其餘當事人及參與人言詞辯論及裁判的宣示都公開播送。

至於柯文哲聲請辯論、宣判全程「法庭直播」部分，合議庭認為，法庭錄音錄影公開播送實施辧法規定「事後」播出，是為避免當事人因公開播送造成生命、身體、自由、隱私、財產或影響審判公平性，駁回直播聲請案。

辯論 直播 柯文哲

