政院否認代訓技術人員遭美打臉 牛煦庭：照單全收還說沒事

行政院經貿辦總談判代表楊珍妮日前表示，台灣沒有答應美國幫他們訓練技術人員，但美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪時指出，台灣會訓練美國勞工生產先進半導體。國民黨發言人牛煦庭表示，賴清德總統不談鼓勵台灣創造新產業的不可替代性，反而要台積電造福全世界的繁榮，請問台灣剩什麼？

牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪，對於盧克尼克的說法，他認為沒什麼好意外的，就像溫水煮青蛙一樣，一開始都否認，說絕對沒有外移的問題、先進製程會保留，後來出現所謂的「台灣模式」，雖然講得不清不楚，但美國這邊愈來愈明確，本來就是要把整條供應鏈移走。

牛煦庭說，川普政府是美國優先主義，所以他在要求台積電去設廠的時候，在野黨要不要提醒、示警？但賴政府從來不善用槓桿，說國內有疑慮、對於台灣的產業未來不見得最好，所以希望緩議；民進黨卻要人民相信政府相信黨，照單全收還說沒事，按照這個走向下去看，關鍵技術會保留嗎？

牛煦庭說，如果台積電可為全世界半導體產業的繁榮帶來貢獻，他不會反對，但問題是這樣的好是需要雙向的，如果賴總統真的有心於中華民國的國家利益、有心思放在中華民國其他競爭力沒有這麼好、急需調整轉型的產業上，他應該傳遞給國際社會的訊息是，如何讓台灣更安全、更有未來性，所以全世界的資本應該進到台灣來投資。

牛煦庭表示，台積電可以成為矽盾，就是因為它在全球的產業鏈有不可替代性，當大家關注晶片的時候，台灣下一個不可替代性在哪裡？當全世界的資本願意進到台灣，針對某些產業提升投資或找到新的戰略定位，台灣是安全的，全世界的資本共同保護台灣，這才能讓中華民國這個體制現狀延長下去。

牛煦庭質疑，賴總統沒有去談，要用什麼樣的國家戰略，投資、政策，鼓勵全世界的資本進到台灣去設廠、創造新的產業的不可替代性，反而是講台積電要造福全世界的繁榮，「好歹互動吧？台積電造福全世界，為台灣未來的產業換到什麼利益，這個才是台灣的產業界要聽的。」

牛煦庭說，不但沒看到全世界進到台灣投資、未來期待是什麼，全世界各地對台灣還會很擔憂，因為地緣政治不穩定、戰爭風險不確定、政治環境變化很大，這難道不是賴清德總統的責任？講得很輕鬆，不要忘記台積電是私人企業，「你在要求台積電去繁榮全世界的時候，成本誰來承擔？」