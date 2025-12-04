緊咬財劃法議題 劉和然再批蘇巧慧縱容行政院修惡法

財政收支劃分法修法爭議未歇，新北市副市長劉和然日前呼籲將代表民進黨參選2026新北市長的立委蘇巧慧，在立院表決財劃法時，黨意不要高過新北市民權益，蘇回應真正讓黨意凌駕民意的是國民黨。今劉和然再度抨擊蘇巧慧避重就輕，對新北最不利的「砍人口權重」條款一句話都不敢批評，就是對行政院的縱容。

劉和然說，新北市民要的是自主決定的權利，不是看中央臉色的施捨，他有三點須再次指正蘇巧慧，第一是蘇依然不敢面對「人口權重被砍」的真相，他問的是行政院版把人口指標從 45% 砍到 18%蘇接不接受？蘇卻答「我支持新北拿最多」，如果蘇支持新北拿最多，那為什麼面對這項對新北最不利的「砍人口權重」條款卻一句話都不敢批評？

劉和然說，第二點是不要把「中央補助」當成解決方案，蘇說「新北一半財源來自中央補助」，這正是新北的悲哀，不是蘇巧慧的功勞，請不要把中央集權的不公，當成自己的政績，這證明在現行制度下，新北市民辛苦賺的稅收被中央拿走，還要靠立委去爭取去拜託，看中央心情才能拿回屬於我們的錢」，「我們要的是「法定的權利（財劃法）」，不是「不確定的施捨（補助款）。」

劉和然說，第三點是請蘇巧慧停止閃躲與模糊焦點，現在球在執政黨手上，行政院版「試算表」不敢公布、「人口指標」又被砍，蘇巧慧身為執政黨立委，如果不擋下這個「修理新北」的版本，爭取再多零星補助都補不了制度上的破洞。