緊咬財劃法議題 劉和然再批蘇巧慧縱容行政院修惡法

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市副市長劉和然今再批立委蘇巧慧縱容行政院修惡法。圖／翻攝劉和然臉書
新北市副市長劉和然今再批立委蘇巧慧縱容行政院修惡法。圖／翻攝劉和然臉書

財政收支劃分法修法爭議未歇，新北市副市長劉和然日前呼籲將代表民進黨參選2026新北市長的立委蘇巧慧，在立院表決財劃法時，黨意不要高過新北市民權益，蘇回應真正讓黨意凌駕民意的是國民黨。今劉和然再度抨擊蘇巧慧避重就輕，對新北最不利的「砍人口權重」條款一句話都不敢批評，就是對行政院的縱容。

劉和然說，新北市民要的是自主決定的權利，不是看中央臉色的施捨，他有三點須再次指正蘇巧慧，第一是蘇依然不敢面對「人口權重被砍」的真相，他問的是行政院版把人口指標從 45% 砍到 18%蘇接不接受？蘇卻答「我支持新北拿最多」，如果蘇支持新北拿最多，那為什麼面對這項對新北最不利的「砍人口權重」條款卻一句話都不敢批評？

劉和然說，第二點是不要把「中央補助」當成解決方案，蘇說「新北一半財源來自中央補助」，這正是新北的悲哀，不是蘇巧慧的功勞，請不要把中央集權的不公，當成自己的政績，這證明在現行制度下，新北市民辛苦賺的稅收被中央拿走，還要靠立委去爭取去拜託，看中央心情才能拿回屬於我們的錢」，「我們要的是「法定的權利（財劃法）」，不是「不確定的施捨（補助款）。」

劉和然說，第三點是請蘇巧慧停止閃躲與模糊焦點，現在球在執政黨手上，行政院版「試算表」不敢公布、「人口指標」又被砍，蘇巧慧身為執政黨立委，如果不擋下這個「修理新北」的版本，爭取再多零星補助都補不了制度上的破洞。

蘇巧慧 行政院

相關新聞

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

為反制藍白不在籍投票，民進黨團提案投票日及前一日均應放假一天，被稱作「民主假」，繼前立委林濁水批「鬧夠沒有」後，行政院前...

川普簽署「台灣保證實施法案」 打破美台官員互動「紅線」

白宮表示，美國總統川普二日簽署「台灣保證實施法案」，這項法案強制美國國務院審查美國與台灣交往的指導方針。法案要求國務院至少每五年須檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。法案已於五月在眾議院過關，十一日十八日經參議院無異議通過，送交川普簽字生效。

新聞眼／美對台緊箍咒未除 視利益調整官員互動

美國總統川普簽署法案，要求國務院定期檢視對台交往準則，從二○一九年的台灣保證法走到二○二五年的台灣保證實施法，「對台交往準則」的文件多數時間都存在國務院內部，即便一度取消，也無法完全解除官方交流的緊箍咒，沒能實現美台互動大爆發。

提修貪5萬以下免罰惹議 翁曉玲：綠委、法務部也修卻扣她帽子

黃姓清潔隊員因民眾丟棄僅值32元的電鍋，轉送他人被依貪汙罪起訴並獲判緩刑。對此，國民黨立委翁曉玲提案修法，主張微罪不舉，...

紐時專訪 賴總統：中國經濟非常不好 台灣樂意幫助解決問題

賴清德總統以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪時表示，中國目前的經濟非常不好，希望中國國...

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

民眾黨前主席柯文哲涉貪案本月11日起召開辯論程序，柯聲請辯論程序、宣判時錄音、錄影法庭直播前天被駁回，合議庭僅裁准「事後...

