民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

為反制藍白不在籍投票，民進黨團提案投票日及前一日均應放假一天，被稱作「民主假」，繼前立委林濁水批「鬧夠沒有」後，行政院前政務委員張景森指出，這是「放假買票」。他表態國內自由地區可先實施不在籍投票，且不見得對民進黨不利。

張景森說，不敢說不在籍投票一定有利民進黨，但反對那種失敗主義認為一定不利民進黨。「民進黨不要老是用舊腦袋在算選票。腦袋換一換，民主才會進步。」

「強化民主投票促進法草案」已付委審查，草案條文明定，為保障並促進公民行使選舉、罷免及公民投票的權利，投票日及其前一日均放假一日，各級機關、事業單位應採取必要措施，鼓勵返鄉投票，且不得干預投票。各級政府機關應依其職權制定相關法令，對於從工作地或居住地返回戶籍地投票的公民，提供必要的交通補助及協助。

林濁水則在臉書貼文指，選舉放假2天，投票前一日也放，鬧夠了沒有。事隔三天，張景森也在臉書撰文提出提案怪異的三點理由。

首先，張景森提到，為全世界沒有在投票前一天放假的，這不是民主創新，是台灣政治人物獨創的「放假買票」文化；政客用放假來討好上班族屢見不鮮，颱風假就是最好例子。如果容許放假制度胡搞，每次選舉各個政黨都會競相提出增加假日的政見，台灣很快就會周休七日了。

張景森續指，多放一天假，以2024年GDP估合理估計，無法補回，且不會在其他時間或其他部門彌補的「淨損失」，大概落在100至200億元之間。不要拿幾百億成本當作政治宣傳費用，還包裝成民主價值，要提高投票率，不如在投票所發彩券、領現金可能還比較便宜有效。

張景森表示，他高度懷疑投票率會提高。因為前一天放假等於連放三天假。根據觀察，台灣人只要有三天連假，最容易出國或出去玩。而投票日卡在禮拜六，如果那次選情沒什麼緊張，其實選民反而會犧牲投票，選擇出去玩。那些沒有什麼重要性的地方選舉，投票率可能會更低。

他說，要解決返鄉投票困難的方法很簡單：把投票日改到星期日就好了，星期五、六回家，星期天投票，時間應該很從容才對。

目前綠營擔憂不在籍投票恐使選務負擔、境外勢力介入選舉。張景森說，投票率提高的根本方法是不在籍投票。他支持國內自由地區實施，方便在外工作或求學的人，在就學或工作地點投票。這是保護投票權，而且也是減少返鄉投票成本的最好方法。

他也設下但書，稱堅決反對在台灣以外的地區投票，尤其在中國港澳地區投票。凡是中華民國政府無法控制的地區，就算美國日本我也反對，在海外投票一定會因為技術問題和政治問題引起巨大的衝突。

他說，國內的不在籍投票或許還有技術上的一些問題，但老實講，真的沒什麼了不起的困難。可能是民進黨在考慮選票得失。但不在籍投票不見得不利，因民進黨選票最少的地方就是離島跟山地、偏鄉，而偏鄉出外選民政治意識較接近主流，支持民進黨的比例高於在地的住民。