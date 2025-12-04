賴總統：維護台海和平 做最壞打算最好準備

總統賴清德表示，為保護國家安全，善盡維護台海和平穩定的責任，因此，提出國防特別預算。他說，「我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則」。

總統府今天發布新聞稿指出，賴總統日前以視訊方式接受「紐約時報」（The New York Times）DealBook Summit主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）專訪，針對國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。專訪內容於今天凌晨播出。主持人專訪時詢及北京正加速為可能的入侵行動做準備，北京現在的時間表為何時，賴總統作以上表示。

主持人提問，對於賴總統公布台灣新的國防特別預算400億美元，台灣打算用來購買更多美國的武器，試圖嚇阻中國入侵台灣，是否看到一些指標，或是有什麼新的指標，讓賴總統認為中國侵略台灣的威脅正在升高。

賴總統表示，中國對台灣的軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域。另外，中國對台灣的統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此，提出國防特別預算。

總統說，篤信和平無價，戰爭沒有贏家，對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須要靠實力才能夠獲得，所以，台灣一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面，也減少對中國的依賴，強化經濟韌性。

他表示，2010年台灣對外投資有高達83.8%投資在中國，但是在去年只剩下7%左右。另外，台灣也跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩的力量，發揮嚇阻的效果，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。

主持人提問，中國國家主席習近平曾表示，解放軍的目標是在2027年前具備以武力奪取台灣的能力，賴總統也曾提到北京正在加速為可能的入侵行動做準備，賴總統認為北京現在的時間表是什麼。

總統表示，「我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是我們基本的原則」。

總統也藉此機會，除了向國際社會表達，台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場，也非常感謝國際社會，包括7大工業國集團（G7）、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

他表示，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。