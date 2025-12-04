賴總統：期待透過台美關稅談判 深化雙邊經貿關係

總統賴清德表示，美國總統川普上任之後，對台灣的各項合作沒有中斷，甚至有增加趨勢，非常期待能與美國透過這次關稅談判，不僅解決美國所需要的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿關係，更進一步強化美國與台灣的友盟關係。

總統府今天發布新聞稿指出，賴總統日前以視訊方式接受「紐約時報」（The New York Times）DealBookSummit主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）專訪，針對台灣國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。專訪內容於今天凌晨播出。

主持人詢問，賴總統認為台美關係堅若磐石，對此有多大的信心，如果中國入侵台灣，美國特別是川普，有多大的機會會協防台灣。

賴總統表示，台灣與美國雖然沒有正式的邦交關係，但是非常感謝美國國會通過台灣關係法，也感謝前美國總統雷根提出對台灣的六項保證。數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台灣與美國的關係的確是堅如磐石。

他說，川普上任之後，對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加趨勢，非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所需要的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿關係，更進一步強化美國與台灣的友盟關係。

主持人也以烏俄戰爭為例提到，出現了一些關於美國所提供的支持是否足夠、以及這將如何影響衝突最終解決方式的討論。如何看待當前烏克蘭局勢，以及美國在其中所扮演的角色。

總統表示，台灣和烏克蘭人民站在一起，非常希望這一場不理性、沒有正當性的戰爭能儘快結束，讓烏克蘭人民能脫離痛苦。但是戰爭的結束，也希望能尊重烏克蘭的國家尊嚴，還有烏克蘭人民的福祉，同時也能避免後續的戰爭。