賴總統：台灣樂意幫助中國解決經濟問題

中央社／ 台北4日電
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德表示，非常希望中國國家主席習近平在中國經濟內部競爭的時候，「應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好」。台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決中國所面臨的各項經濟上面的問題。

賴總統表示，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達7.37%，但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%多一點而已。

總統府今天發布新聞稿指出，賴總統日前以視訊方式接受「紐約時報」（The New York Times）DealBookSummit主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）

專訪，針對國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。專訪內容於4日凌晨播出。

主持人問到「是否會擔心人工智慧熱潮泡沫化？如何看待中國現在的經濟？中國的經濟狀況是否影響習近平主席對台灣的態度？是否會侵台，或是採取灰色地帶手段，試圖有效孤立或控制台灣？」

賴總統表示，人工智慧會不會成為泡沫，科技界或經濟家有很多論述，有些認為會，有些認為應該不至於。身為政治人物、一個國家的領袖，為著眼於未來人工智慧化的時代，將會讓人民的生活能夠更加便利，經濟會更加發展，全球會更加繁榮，應該要採取各種措施，避免人工智慧泡沫化。

賴總統進一步指出，全世界各國的領袖、特別是發展人工智慧相關產業的國家，應該要共同合作，採取必要的措施，避免人工智慧泡沫化。讓人工智慧能夠軟著陸，讓人工智慧能夠帶動未來全球的繁榮發展。

總統表示，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達7.37%，但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%多一點而已。「我們非常希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好」。

賴總統說，台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決中國所面臨的各項經濟上面的問題。

